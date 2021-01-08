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Sakarya'da taksiciyi yaralayan şüpheli tutuklandı

08.01.2021 14:21 | Son Güncelleme:
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Sakarya'da taksiciyi yaralayan şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taksiciyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Karaağaç Caddesi'ndeki taksi durağında dün meydana gelen olayın ardından araçla bölgeden uzaklaşan 3 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli T.T. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Adapazarı ilçesi Karaağaç Caddesi 671. Sokak'taki taksi durağında çalışan E.Y. (30), dün durak önünde yürüdüğü sırada yoldan araçla geçen T.T'nin silahlı saldırısına uğramıştı. Bacağından yaralanan E.Y'ye ilk müdahaleyi duraktaki arkadaşları yapmıştı.

Ardından arkadaşlarınca yaklaşık 50 metre mesafedeki özel hastanenin acil servisine götürülen E.Y, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

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