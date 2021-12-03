YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Sakarya'da yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 2 sağlık personeli tutuklandı

Sakarya'da yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 2 sağlık personeli tutuklandı

03.12.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 2 sağlık personeli tutuklandı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SEAH) usulsüz ödeme ve zimmet iddialarına ilişkin hastane müdür yardımcısı ile bir sağlık personeli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, SEAH'ta görevli müdür yardımcısı E.S. ile sağlık memuru B.P. "resmi belgede sahtecilik ve zimmete para geçirme" suçlarından gözaltına alındı.

Yürütülen ilk idari soruşturmada, zimmetine para geçirdiği öne sürülen müdür yardımcısı E.S'nin bir süre önce görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının üst mahkemeye itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Günlerimin yarısı havada geçiyor""Günlerimin yarısı havada geçiyor"
PARTNERBabasının son sağlık durumunu açıkladıBabasının son sağlık durumunu açıkladı
Sakarya'da pancar kooperatifi satış ofisinde çıkan yangın söndürüldüSakarya'da pancar kooperatifi satış ofisinde çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Sakarya

Sakarya Namaz Vakitleri 4 Aralık Cumartesi

İmsak
06:28
Sabah
07:59
Öğle
12:53
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:03

Sakarya Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cumartesi

Kent Eczanesi
Yenikent
Kırayoğlu Eczanesi
Adapazari
Şerif Eczanesi
Adapazari
Zuhal Eczanesi
Adapazari
Cinal Eczanesi
Akyazi
Arifiye Eczanesi
Arifiye
Ferizli Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster
Sakarya ECZANELER
Sakarya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Gaziantep' te babası tarafından darbedilen bebeğin tedavisi devam ediyor

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

GÜNCELLEME - Yozgat'ta bir aylık bebeğini sobada yaktığı iddia edilen anne gözaltına alındı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Tokat ve Çorum'da polis ekipleri "zorunlu kış lastiği" uygulaması yaptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.