Sakarya'da yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle 2 sağlık personeli tutuklandı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (SEAH) usulsüz ödeme ve zimmet iddialarına ilişkin hastane müdür yardımcısı ile bir sağlık personeli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, SEAH'ta görevli müdür yardımcısı E.S. ile sağlık memuru B.P. "resmi belgede sahtecilik ve zimmete para geçirme" suçlarından gözaltına alındı.

Yürütülen ilk idari soruşturmada, zimmetine para geçirdiği öne sürülen müdür yardımcısı E.S'nin bir süre önce görevinden istifa ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının üst mahkemeye itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.



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