Kocaelispor'dan sonra Sakaryaspo'da yarı finale yükseldi

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup Play-Off çeyrek final rövanş maçında Silahtaroğlu Van Spor Futbol Kulübü'nü ağırlayan Sakaryaspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak yarı finale yükseldi. Sakarya ekibi Yarı finalde Kırşehir Belediyespor ile karşılaşacak.
Tribüne giren seyirci sebebi ile 15 dakika gecikmeli başlayan TFF 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Çeyrek Final ikinci maçı Sakaryaspor-Vanspor karşılaşmasının başlamasının ardından tekrar tribüne giren taraftar grubuna polis müdahale etti.
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda, 20.00’de başlaması gereken Sakaryaspor - Vanspor müsabakası tribünlere giren taraftarlar nedeniyle başlamadı. TFF gözlemcisi, talimatları anons ile hatırlatarak stada giren seyircilerin dışarıya çıkmaması durumunda maçın başlamayacağını aktardı. Stadyum içerisinde belirlenen kişi sayısından fazla kişi olması sebebi ile başlatılmayan karşılaşma, tribünlerin boşaltılması ile birlikte 20.15’de başladı.
20.00’de başlaması gereken ve tribünlere giren taraftarlar sebebi ile geç başlatılan müsabakanın ilk yarısında tekrardan tribünlere gelen taraftar grubuna polis müdahale etti. Yaşanana arbede sonrasında taraftarlar stat dışına çıkartıldı.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Erkan Özdamar, Anıl Usta, Hakan Karabalcık, Furkan Aksuoğlu
Sakaryaspor: Oğuz Çalışkan, Canberk Ömer Özdemir, Caner Koca (Hasan Bilal dk. 86), Berk İsmail Ünsal (Abdulaziz Solmaz dk. 72), Muhammet Reis (Oğuzhan Kayar dk. 84 ?), Ali Özgün (Mehmet Boztepe dk. 84 ?), Hakan Aslantaş, Azad Filiz, Burak Öksüz, Çağrı Ortakaya (Nuri Fatih Aydın dk. 86 ?), Ümit Yasin Arslan
Vanspor Futbol Kulübü: Aydın Bağ, Şiyar Kepir, Utku Şen, Üzeyir Ergün (Abdulkadir Özdemir dk. 36), Oktay Aydın, Ali Say (Burhan Arman dk. 76), Emre Özkan, Barış Gök, Muhammet Mahmut Emir (Ömer Yıldız dk. 62), Yakup Demir, Sedat Komi
Goller: Berk İsmail Ünsal (dk. 34), Ali Özgün (dk. 83) (Sakaryaspor)
Kırmızı Kart: Emre Özkan (dk. 81) (Vanspor FK)
Sarı Kartlar: Üzeyir Ergün, Utku Şen, Oktay Aydın (Vanspor FK), Berk İsmail Ünsal (Sakaryaspor)
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