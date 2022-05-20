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Sakaryaspor teknik direktörlüğüne getirilen İlker Püren'den ilk mesaj

20.05.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakaryaspor teknik direktörlüğüne getirilen İlker Püren'den ilk mesaj

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'un teknik direktörlüğüne getirilen İlker Püren, taraftara kavuşmayı ve yaşanacak zaferleri iple çektiğini bildirdi.

Püren, sosyal medya hesabından "Merhaba Sakaryaspor" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Türkiye futbolunun önemli kulüplerinden biri olan Sakaryaspor'la anlaştığını anımsattı.

Kendisini bu göreve layık gören kulüp başkanı Cumhur Genç ve yönetim kuruluna teşekkürlerini ileten Püren, "Büyük Sakaryaspor taraftarına kavuşmayı ve birlikte yaşayacağımız zaferleri iple çekiyorum." ifadesini kullandı.

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