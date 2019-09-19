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Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu

FUTBOL HABERLERİ  | 19.09.2019 13:41 | Son Güncelleme

Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü yapılan anlaşmayla Suat Kaya oldu.

Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu

TFF 2. Lig'de mücadele eden Sakaryaspor, Teknik Direktör Abdullah Ercan ile yollarını ayırmıştı. Ercan ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlarını sürdüren Sakaryaspor, Suat Kaya ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığını açıkladı. Rüstemler Tesisi'nde yapılan imza töreniyle Sakaryaspor'un yeni teknik direktörü Suat Kaya oldu.

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"BUGÜN BU KULÜP İÇİN YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK"

Tören öncesi açıklamalarda bulunan Sakaryaspor Başkanı İbrahim Nalbant, "Bu sezon oldukça sıkıntılı başladık. Hepsi şu anda bitti. Bugün bu kulüp için yeni dönem başlayacak. Sıfırdan başlangıç noktası diye kabul ediyoruz. Bundan sonra her şeyin güzel olacağına eminiz. Kulübümüze Suat hocamızı aldık. Kendisi büyük bir isim, iyi bir hoca. İnşallah hocamızla şampiyonluğu yakalayacağız. Hedefimiz şampiyonluk. Hayırlı olsun hocam diyorum" şeklinde konuştu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Teknik Direktör Suat Kaya ise yaptığı açıklamada, "3 aydır birçok kulüple temas halindeydim. 1 buçuk günde bu kadar içten, bu kadar samimi insanların isteğini geri çeviremeyeceğimi anladım. Çok ağır bir ligden çıkıp da şampiyonluk yaşayıp tekrar bu heyecanı isteyen bu grubun içinde olmaktan çok mutluyum. İyi ivme kazandırarak takımı olması gereken yere getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor tff 2. lig suat kaya

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