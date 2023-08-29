Sakatlıktan kurtulan Emre Mor transfer iddiaları sonrası resti çekti! Geri dönüyor...

Bu sezon mutlak şampiyon olmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yaptığı transferlerle adından söz ettirmeye devam ederken, takımdan gönderilecekler arasında ismi anılan Emre Mor için de yeni gelişmeler yaşanıyor.

KALACAĞININ SİNYALİNİ VERDİ

Sakatlığı sebebiyle uzun bir süre formasından uzak kalan Mor, yaptığı açıklamada takımda kalacağının sinyalini verdi.

"YAPACAKLARIMI TAMAMLAMADIM"

2 hafta sonra sahalara dönmeye hazırlanan 26 yaşındaki sağ kanat, "Kaldığım yerden devam edeceğim. En faydalı dönemimde sakatlanıp, takımdan uzak kaldım. Ardından basın yayın organlarında benim adımı pek çok takımla bir araya getirdiler. Ancak ben çubuklu ile yapacaklarımı henüz tamamlamadım. Yeni transferlerle forma savaşına hazırım. Şimdi tek düşüncem bir an önce takımla birlikte çalışmalara katılmak" ifadelerini kullandı.

