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SAKRAD’dan lise öğrencilerine amatör telsizcilik eğitimi

SAKARYA HABERLERİ  | 28.02.2020 09:31 | Son Güncelleme

Sakarya Yunus Emre Anadolu Lisesinde Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği (SAKRAD) tarafından amatör telsizcilik ve afet haberleşmesi konulu eğitim verildi.Sakarya Çok Programlı Anadolu Lisesi toplantı salonunda SAKRAD Başkanı Gürel Özbakış ve Denetim Kurulu Başkanı Yavuz Şişman tarafından gerçekleştirilen eğitimde telsizin tanımı ve mahiyeti, günlük hayatta ne işe yarayacağı ve nasıl kullanılacağı, amatör telsizciliğin kapsamı ve amatör telsizci olmak için neler yapılması gerektiği gibi konular hakkında bilgi verildi.

Sakarya Yunus Emre Anadolu Lisesinde Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği (SAKRAD) tarafından amatör telsizcilik ve afet haberleşmesi konulu eğitim verildi.
Sakarya Çok Programlı Anadolu Lisesi toplantı salonunda SAKRAD Başkanı Gürel Özbakış ve Denetim Kurulu Başkanı Yavuz Şişman tarafından gerçekleştirilen eğitimde telsizin tanımı ve mahiyeti, günlük hayatta ne işe yarayacağı ve nasıl kullanılacağı, amatör telsizciliğin kapsamı ve amatör telsizci olmak için neler yapılması gerektiği gibi konular hakkında bilgi verildi. Gerçekleştirilen eğitim sonunda öğrenciler, telsizleri yakından tanıma imkanı bularak telsiz üzerinden amatör telsizcilerle görüştürüldü.
Yunus Emre Anadolu Lisesi amatör telsiz istasyonu sorumlusu Efe Başay, bu eğitimin hem okullarında hem de Sakarya’da amatör telsizciliğin gelişmesi ve yaygınlaşması açısından faydalı olacağına inandığını söyleyerek, seminerin düzenlenmesinde emeği geçen Okul Müdürü Hüseyin Ünsal İskender’e, SAKRAD Başkanı Gürel Özbakış ve eğitim görevlisi Yavuz Şişman’a teşekkür etti.

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