Saksıda uyuşturucu ele geçirildi

Düzce’de jandarma ekiplerinin suçla mücadelesi sürüyor. Ekipler tarafından 15 -22 Nisan tarihleri arasında yaptıkları önleyici faaliyetlerde 8 gram kubar esrar, 277 adet galara hap, 14 kök kenevir ve 1 Afganistan uyruklu yasadışı giriş yapan göçmen yakalandı.

Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 5 şahsa, yasadışı ekim suçunu işleyen 1 şüpheli şahsa, Resmi belgede

sahtecilik suçunu işleyen 2 şüpheli şahsa ve yasadışı bulunma suçunu işleyen 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.







