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Saksıda uyuşturucu ele geçirildi

İHA İHA
24.04.2024 14:41
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22 Nisan tarihleri arasında yaptıkları çalışmada uyuşturucu ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan kaçak göçmen yakalandı.

Saksıda uyuşturucu ele geçirildi

Düzce’de jandarma ekiplerinin suçla mücadelesi sürüyor. Ekipler tarafından 15 -22 Nisan tarihleri arasında yaptıkları önleyici faaliyetlerde 8 gram kubar esrar, 277 adet galara hap, 14 kök kenevir ve 1 Afganistan uyruklu yasadışı giriş yapan göçmen yakalandı.
Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 5 şahsa, yasadışı ekim suçunu işleyen 1 şüpheli şahsa, Resmi belgede
sahtecilik suçunu işleyen 2 şüpheli şahsa ve yasadışı bulunma suçunu işleyen 1 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Saksıda uyuşturucu ele geçirildi

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