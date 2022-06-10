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Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi

10.06.2022 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen yılın futbolcusu ödülünü, Liverpool'dan Mohamed Salah kazandı.

Salah, İngiltere'de yılın futbolcusu seçildi
Mohamed Salah

Mohamed Salah

MSR Mısır
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Liverpool
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PFA'dan yapılan açıklamada, "Yılın Oyuncusu seçilen Mohamed Salah'ı tebrik ederiz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Liverpool'ın, Manchester City karşısında bir puan farkla şampiyonluğu kaçırırken Salah'ın, Premier Lig'de 23 gol attığı belirtildi.

Salah ile Tottenham’dan Son Heung-min, 2021-22 sezonunda Premier Lig'de en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabı ödülünü de kazanmıştı.

22 yaşındaki Manchester City'li Phil Foden ise üst üste ikinci sezon için yılın genç oyuncusu ödülünü kazandı.

PFA'nın belirlediği Premier Lig'de yılın 11'i şu şekilde:

  • Alisson - Liverpool
  • Trent Alexander-Arnold - Liverpool
  • Virgil van Dijk - Liverpool
  • Antonio Rüdiger - Chelsea
  • Joao Cancelo - Manchester City
  • Kevin De Bruyne - Manchester City
  • Thiago Alcantara - Liverpool
  • Bernardo Silva - Manchester City
  • Sadio Mane - Liverpool
  • Cristiano Ronaldo - Manchester United
  • Mohamed Salah – Liverpool


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Anahtar Kelimeler:
Liverpool
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