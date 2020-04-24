Salah ve Karim Benzema'dan ramazan mesajı yayınlandı

Mısırlı futbolcu Salah, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, herkesin ramazan ayını kutladı. ifadelerini kullandı.
Fransız oyuncu Benzema da "Herkese mutlu bir ramazan diliyorum." mesajını paylaştı.
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