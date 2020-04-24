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  4. Salah ve Karim Benzema'dan ramazan mesajı yayınlandı

Salah ve Karim Benzema'dan ramazan mesajı yayınlandı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.04.2020 17:46 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Liverpool takımında forma giyen Muhammed Salah ve İspanya temsilcisi Real Madrid'de oynayan Karim Benzema, Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Salah ve Karim Benzema'dan ramazan mesajı yayınlandı

Mısırlı futbolcu Salah, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, herkesin ramazan ayını kutladı. ifadelerini kullandı.

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Fransız oyuncu Benzema da "Herkese mutlu bir ramazan diliyorum." mesajını paylaştı.

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Salah benzema Ramazan ayı liverpool real madrid

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