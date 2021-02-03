Salgın sürecinde bala talep arttı

Ordu’nun Fatsa ilçesine yaşayan 45 yaşındaki Abdülkadir Yirmibeşoğlu, korona virüs salgını sürecinde bala talep arttığını söyledi.

Fatsa’nın İslamdağ Mahallesi’nde yaşayan ve babadan kendisine kalan balcılık mesleğine devam eden Abdülkadir Yirmibeşoğlu, korona virüs salgını sürecinde bal satışlarının arttığını açıkladı. Özellikle Türkiye’nin birçok farklı şehirlerinden sipariş aldığını söyleyen Yirmibeşoğlu, "Balın bu salgın sürecinde de etkili bir rol oynadığı kanıtlanmıştır" dedi.

"Salgın sürecinde şifa kaynağı oldu"

Balın korona virüs nedeniyle vatandaşlar tarafından şifa kaynağı olarak tercih edildiğini ifade eden Abdülkadir Demir, "Korona salgın sürecinde bal tüketimi yapan vatandaşlarımızın virüsten etkilenmediğini bizlerde takip ettik. Özellikle bizlere ulaşan birçok insanımızın yaşanılabilecek bir salgından etkilenmemek için bal alma nedeniyle bizlere ulaşıyorlar. Tabii bu satışlarımızı bir yandan etkilerken, diğer yandan ise salgın sürecinde balın şifa kaynağı olduğunu da hepimiz görüyoruz" diye konuştu.

"Balcılık sabırlı bir meslektir"

Bal üretiminin sabırlı, bakım ve dikkat gerektiren bir meslek olduğunu dile getiren Yirmibeşoğlu, "Bal bakım gerektiren ve dikkat edilmesi gereken bir meslek. Tabii her bal, bal değildir. Kış aylarında arı uyuşuktur. Kış ayında kesinlikle arının kapakları asla açılmaması gerekir" şeklinde konuştu.

