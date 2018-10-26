SPOR

Salih Uçan'dan olay Fenerbahçe itirafı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.10.2018 19:28 | Son Güncelleme

Salih Uçan'dan flaş Fenerbahçe itirafı!.. Fenerbahçe'den kiralık olarak Serie A ekibi Empoli'ye giden Salih Uçan, İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'de kalmış olsaydım daha çok para kazanacaktım ama benim için önemli olan para değil" diye konuştu.

Salih Uçan'dan olay Fenerbahçe itirafı!

Serie A takımlarından Empoli forması giyen Türk futbolcu Salih Uçan, İtalya basınına röportaj verdi. Salih Uçan Empoli'deki günlerini anlatırken, Fenerbahçe ile ilgili bir itiraf da bulundu.

Empoli'deki ilk golünü geçen hafta atan Salih, "Geçen hafta attığım gol çok önemliydi. Çünkü o maçta kaybetmeyi hak etmemiştik. Kaybetseydik çok üzülecektik. Uzun süre saha dışında kalınca moraliniz ve kendinize güveniniz azalıyor. Ancak şu anda her şey benim için çok iyi. Takıma yardımcı olmak için buradayım. Herkes gibi ben de sürekli oynamak istiyorum. Bunun kolay olmadığını da biliyorum çünkü Empoli'de çok iyi oyuncular var" diye konuştu.

"BURADAKİ TEK PROBLEMİM İSMİMİN YANLIŞ TELAFFUZ EDİLMESİ"
Kendi kariyeri hakkında da konuşan Türk futbolcu, "Türkiye'de 6 numara olarak oynamaya başladım. Defansın önünde oynuyordum. Ardından Fenerbahçe'de orta sahanın ortasında oynadım. Roma'ya transfer olduğumda işler yolunda gitmedi. Ama kolay da değildi. 20 yaşındaydım ve takımda Pjanic, De Rossi, Nainggolan, Keita, Strootman ve Paredes vardı. Empoli'ye transfer olduğum için çok mutluyum. Açık söylemem gerekirse burada tek problemim insanların ismimi yanlış telaffuz etmesi. Sahada herkes bana 'Salts' diyor. Bana seslendiklerini anlamam zaman alıyor" dedi.

"EĞER FENERBAHÇE'DE KALSAYDIM DAHA ÇOK PARA KAZANACAKTIM AMA PARA ÖNEMLİ DEĞİL"
Futbolda önemli olanın para olmadığını belirten Salih Uçan, "Fenerbahçe'de kalmış olsaydım daha çok para kazanacaktım ama benim için önemli olan para değil. Empoli belki kağıt üzerinde küçük bir takım olarak gözüküyor ama hiç küçük değil" sözlerini kullandı.

"SAÇLARIMI BU YÜZDEN KESTİM"
Son olarak saçını kestirmesi hakkında konuşan 24 yaşındaki futbolcu, "Saçlarımı kestim çünkü herkes bana çocuk gibi gözüktüğümü söylüyordu. Beni ikna ettiler. Saçımı kestikten sonra insanlar bana daha yakışıklı olduğumu söylediler" şeklinde konuştu.

PARTNERArabasını böyle verdi! Son haline inanamadıArabasını böyle verdi! Son haline inanamadı
Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey UEFA’da aday gösterildiFenerbahçeli futbolcu Michael Frey UEFA’da aday gösterildi
Ümit Özat'tan Anderlecht maçı sonrası Fenerbahçe sözleriÜmit Özat'tan Anderlecht maçı sonrası Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
salih uçan Fenerbahçe empoli

En Çok Okunan Haberler

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

26 yaşında dünya devinin başkanı oldu

26 yaşında dünya devinin başkanı oldu

Galatasaraylıları çıldırtacak açıklama!

Galatasaraylıları çıldırtacak açıklama!

Fenerbahçe Erick Green transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe Erick Green transferini resmen açıkladı

Beşiktaş Dedryck Boyata ile ilgileniyor

Beşiktaş Dedryck Boyata ile ilgileniyor

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Salih Uçan'dan olay Fenerbahçe itirafı!

Salih Uçan'dan olay Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey UEFA’da aday gösterildi

Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey UEFA’da aday gösterildi

Ümit Özat'tan Anderlecht maçı sonrası Fenerbahçe sözleri

Ümit Özat'tan Anderlecht maçı sonrası Fenerbahçe sözleri

Frey ve Oğuz Kaan'dan Anderlecht değerlendirmesi

Frey ve Oğuz Kaan'dan Anderlecht değerlendirmesi

Phillip Cocu'dan hakeme eleştiri!

Phillip Cocu'dan hakeme eleştiri!

'Hasan Ali attı, tavuklar çift sarılı yumurtladı'

'Hasan Ali attı, tavuklar çift sarılı yumurtladı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.