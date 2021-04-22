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Salih Uçan: İleriye dönük planlarım var

22.04.2021 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor'un Gaziantep FK maçında yıldızlaşan ismi Salih Uçan açıklamalarda bulundu.

Salih Uçan: İleriye dönük planlarım var

Alanyaspor'un Gaziantep FK'yı 3-2 yendiği maçta 3 asist yapan Salih Uçan, karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Salih, "Çok güzel oldu, Gaziantep direkt rakibimiz. Onlar da iyi takım, iyi mücadele eden bir takım, 5. sıra için onlar da ciddi savaş veriyor. Direkt rakibimizi yendiğimiz için mutluyum. SOn haftalarda kötü maçlar kaybettik ama inşallah şu galibiyet bir çıkış olur." dedi.

Sezon sonunda bitecek sözleşmesi için de konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "İleriye dönük planlarım elbette var, bugün 3 asist yaptım, bugünkü mutluluğum hiçbir şeye değişilmez. İnşallah bir sonraki maç da böyle katkı veririm, sezon bitince bakacağız, şu anda önüme bakıyorum." ifadelerini kullandı.

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