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Salihli Belediyesi’nde HES kodu uygulaması başladı

MANİSA HABERLERİ  | 23.11.2020 15:49 | Son Güncelleme

Salihli Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında yayımlanan genelge sonrası tüm kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hale getirilen ’Hayat Eve Sığar’ (HES) kodu uygulamasına başladı.Salihli Belediyesi, ilçe genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelesini sürdürürken, belediye hizmet binasına girişte HES kodu uygulamasına başladı.

Salihli Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüsle mücadele kapsamında yayımlanan genelge sonrası tüm kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hale getirilen ’Hayat Eve Sığar’ (HES) kodu uygulamasına başladı.
Salihli Belediyesi, ilçe genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadelesini sürdürürken, belediye hizmet binasına girişte HES kodu uygulamasına başladı. Belediye çalışanları olmak üzere hizmet binasına giriş yapmak isteyen vatandaşlar, ateş ölçümü ve maske kontrolünün ardından binaya alınıyor. Hizmet binası girişinde kurulan HES kodu sorgulama masasında görevli personel tarafından Belediyeye gelen vatandaşların mobil uygulama üzerinden HES kodu sorgulaması yapılarak HES kodu bulunmayan vatandaşların kod alabilmeleri için yardımcı olunuyor.
Salihli Belediyesi’nde de tüm kamu kuruluşlarında olduğu gibi HES kodu uygulamasına başladıklarını belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, bu uygulama ile vatandaşların daha sağlıklı ve daha güvenli şekilde işlemlerini yaptırabileceklerini söyledi. Salihli Belediyesi tarafından ilçe genelinde korona virüs salgını mücadelesinin aralıksız sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Kayda, “Hepimizin sağlığı için belediye ziyaretlerimizde mutlaka HES kodu alalım. Salgının hızla arttığı bu günlerde vatandaşlarımızın alınan önlem ve tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istiyoruz” dedi.

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