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Salihli Belediyespor’da sosyal mesafeli antrenman

MANİSA HABERLERİ  | 03.06.2020 12:25 | Son Güncelleme

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle antrenmanlarına sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun başladı.
Tüm dünyayla birlikte Türkiye’de de etkisini gösteren yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında 20 Mart 2020 tarihinde ertelenen futbol ligleri, Türkiye Futbol Federasyonunun kararı doğrultusunda 18 Temmuz 2020 tarihinde kalan maçların oynanması için yeniden başlayacak.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup ekiplerinden Salihli Belediyespor da ilk antrenmanını Belediyespor Razlı Tesislerinde Teknik Direktör Ferudun Yarkın yönetiminde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde yaptı. Antrenman öncesinde futbolculara ve teknik heyete Salihli Belediyesi Doktoru Teksin Akyol tarafından korona virüs (Covid-19) salgını hakkında bilgi verilerek virüsten korunma yolları anlatıldı.
Antrenmanlara 15 Haziran’dan itibaren tüm futbolcuların katılacağını söyleyen Teknik Direktör Yarkın, “Ekibimiz bu süreçte elinden gelen dikkati gösterdi, bunun sonucunda da üzücü bir durumla karşılaşmadık. Salihli’de kalan futbolcularımızla antrenmana başladık. Kendi tesislerimizde kalan 4 maçımıza en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Takımımız hazır durumda, haftaya yapacağımız antrenmanlarda tempoyu yükselteceğiz ve lige en hazır şekilde başlayacağız” ifadelerini kullandı.
Korona virüs salgını nedeniyle farklı bir süreç yaşandığını ve tüm sosyal yaşantıyı etkileyen salgın tehlikesi nedeniyle spor müsabakalarına da ara verildiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, 1 Haziran’dan itibaren normalleşme sürecinin başladığını hatırlatarak, “Bundan sonraki süreçte de tedbiri elden bırakmamak gerekiyor, unutmayalım ki hiçbir virüs alacağımız önlemlerden daha güçlü değildir. Her şeyin başında sağlık geliyor, kalan maçlarda takımımıza her şeyden önce sağlık ve başarı diliyorum.” dedi.

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