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Salihli kaymakamı ve belediye başkanı korona aşısı oldu

15.02.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Sağlık Müdürlüğünde Covid-19 aşısının ilk dozunu oldu.Sağlıklı günlere kavuşmak için tüm tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Başkan Kayda, “Bilim Kurulu tavsiyesi üzerine bugün Sayın Kaymakamımız ile İlçe Sağlık Müdürlüğünde korona virüs aşısı olduk.

Manisa’nın Salihli ilçesinde Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam ve Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Sağlık Müdürlüğünde Covid-19 aşısının ilk dozunu oldu.
Sağlıklı günlere kavuşmak için tüm tedbirlere uyulması çağrısında bulunan Başkan Kayda, “Bilim Kurulu tavsiyesi üzerine bugün Sayın Kaymakamımız ile İlçe Sağlık Müdürlüğünde korona virüs aşısı olduk. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Allah’ın izniyle bir an önce Covid salgınından kurtulmayı diliyorum. Pandemi döneminde özveriyle emek harcayan tüm sağlık çalışanlarımıza ve yetkililerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Herkese sağlıklı günler diliyorum” diye konuştu.
Korona virüse karşı aşının çok önemli olduğunu belirten Kaymakam Sağlam ise, “Devletimiz salgın sürecini çok güzel yönetti. Bu konuda sağlık çalışanlarımıza ve yetkililere teşekkür ediyorum. Bizde sıramız gelince aşımızı yaptırdık. Toplumun risk altında olan bütün kesimleri de umarım kısa süre içerisinde aşılanmış olur. Aşı koruyucu olma özelliği ile korona virüs tedavisinde çok önemli. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.” dedi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına kolaylıklar dileyen Kaymakam Sağlam ve Başkan Kayda, yeni tip korona virüse karşı ilk doz aşıları olarak aşıyı yapan sağlık personeline teşekkür etti.

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