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Salihli’de esnaf ve sanatkara 20 milyon lira kredi

MANİSA HABERLERİ  | 03.06.2020 13:20 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, ülke ekonomisinin can damarı olan esnaf ve sanatkara yeni tip korona virüs salgını (Covid-19) döneminde yaklaşık yaklaşık 2.5 aylık zaman diliminde 620 esnafa 20 milyon lira kredi verildiğini söyledi.Normal süreçte haftada ortalama 20-30 ortağa kredi verilirken, Covid-19 sürecinde bu sayının misli misli arttığını belirten Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, “Aylık 80-100 ortağımıza kredi verilirken bu süreçte haftalık ortalama 130-150 ortağımıza, aylık ise 480-600 ortağımıza Covid-19 esnaf destek paketi kredisi ve diğer kredilerin tahsisi yapıldı.

Salihli’de esnaf ve sanatkara 20 milyon lira kredi

Manisa’nın Salihli ilçesindeki Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, ülke ekonomisinin can damarı olan esnaf ve sanatkara yeni tip korona virüs salgını (Covid-19) döneminde yaklaşık yaklaşık 2.5 aylık zaman diliminde 620 esnafa 20 milyon lira kredi verildiğini söyledi.
Normal süreçte haftada ortalama 20-30 ortağa kredi verilirken, Covid-19 sürecinde bu sayının misli misli arttığını belirten Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Aşık, “Aylık 80-100 ortağımıza kredi verilirken bu süreçte haftalık ortalama 130-150 ortağımıza, aylık ise 480-600 ortağımıza Covid-19 esnaf destek paketi kredisi ve diğer kredilerin tahsisi yapıldı. Bu dönemde yani 2.5 aylık zaman diliminde toplam 500 ortağımıza 17 milyon lira kredi verilirken, hali hazırda kredi verilme süreci devam eden ortaklarımızla birlikte toplamda 620 esnaf ve sanatkar ortağımıza 20 milyon lira kredi verilmiş olacak.” dedi.

“Bin 450 ortağımızın borcu ötelendi”
Covid-19 nedeniyle borcunu ödeyemeyen esnaf ve sanatkarın borçlarının faizsiz bir şekilde ötelendiğinin altını çizen Aşık, “Pandemi döneminde ayrıca yasal düzenleme ile getirilen taksitlerin faizsiz 3 ay öteleme uygulaması için, nisan, mayıs, haziran dönemi taksitleri bulunan ve bu haktan faydalanabilecek olan toplam bin 450 ortağımızın yaklaşık 12.5 milyon liralık kredi taksitleri faizsiz olarak 3 ay öteleme yapıldı. Her ortağımızdan bu riskli ortamda hijyen kuralları çerçevesinde azami gayret ve özen gösterilerek öteleme başvuruları alındı.” diye konuştu.

“16 milyon lira yeni plasman gönderildi”
Nisan, mayıs ve haziran döneminde tüm taksitlerin ötelendiği gibi geri dönüş tahsilatlarının olmadığını vurgulayan Aşık “Bu süreçte başta hükümetimiz, Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Halk Bankası Genel Müdürlüğümüz, TESKOMB Genel Başkanlığımız ve Manisa Bölge Birliği Başkanlığımız koordinesi ile 16 milyon lira yeni plasman gönderilmiş, plasman akışımız çok hızlı bir şekilde bize ulaştırılmış, krediler kesintiye uğratılmamıştır. Bu süreçte esnaf ve sanatkarımıza, ortaklarımıza, kooperatiflerimize misyon ve vizyon yükleyerek katkı sunan başta hükümetimiz, hazine ve Maliye Bakanlığımız, Halk Bankası Genel Müdürlüğümüz TESKOMB Genel Başkanlığımız, Manisa Bölge Birliği Başkanlığımız, mülki idarecilerimiz, sivil toplum kuruluşu ve meslek odası temsilcilerimizin tamamına, esnaf ve sanatkarlarımız ve tüm ortaklarımız adına şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Salihli’de esnaf ve sanatkara 20 milyon lira kredi

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Onur Şen Eczanesi
Turgutlu
Deva Eczanesi
Akhisar
Efe Eczanesi
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