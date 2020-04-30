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Salihli’de koronavirüse karşı e-imar sistemi

MANİSA HABERLERİ  | 30.04.2020 14:21 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs salgınının etkili olduğu süreçte mimar ve mühendisler ile belediye çalışanlarının bir araya gelmeden proje ve ruhsat işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine olanak sağlayan e-imar sistemini hayata geçirildi.Yeni uygulama kapsamında, ön kontrol aşamasında proje müellifleri evraklarını ve yapı projelerini belediyeye gelmeden elektronik ortamda Salihli Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğüne iletebilecek ve incelenen projeler hakkında yazılı bilgilendirme yine elektronik ortamda yapılacak.

Salihli’de koronavirüse karşı e-imar sistemi

Manisa’nın Salihli ilçesinde yeni tip korona virüs salgınının etkili olduğu süreçte mimar ve mühendisler ile belediye çalışanlarının bir araya gelmeden proje ve ruhsat işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesine olanak sağlayan e-imar sistemini hayata geçirildi.
Yeni uygulama kapsamında, ön kontrol aşamasında proje müellifleri evraklarını ve yapı projelerini belediyeye gelmeden elektronik ortamda Salihli Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğüne iletebilecek ve incelenen projeler hakkında yazılı bilgilendirme yine elektronik ortamda yapılacak. Kovid-19 salgını nedeniyle karşılıklı temasın minimuma indirilmesi amacıyla proje ve ruhsat süreçlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için Salihli Belediyesine talepte bulundukları belirten Mimarlar Odası Salihli Temsilciliği yöneticileri Emel Aslanoğlu ve Mehmet Ova, yeni uygulamanın başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Salgının etkili olduğu süreçte mimar ve mühendisler ile belediye çalışanlarının bir araya gelmeden işlerini sosyal temastan da uzak kalarak elektronik ortamda gerçekleşmesine olanak sağlayan yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Uygulama sayesinde mimar, mühendis ve yapı kontrol firmalarımız belediyeye gelmeden zamandan tasarruf ederek istedikleri evraka elektronik ortamdan ulaşabiliyor” dedi.

Salihli’de koronavirüse karşı e-imar sistemi

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