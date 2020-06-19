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Salihli’de mevsimlik işçilere hijyen paketi

MANİSA HABERLERİ  | 19.06.2020 16:42 | Son Güncelleme

Ege Bölgesinin en önemli tarımsal üretimin yapıldığı Salihli Ovası’nda çalışan mevsimlik işçilere yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında hijyen paketi dağıtıldı.Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Kalkınma Atölyesi Kooperatifinin koordinatörlüğünde FAO ve UNICEF’in ürettiği proje sonucunda mevsimlik işçilerin çalışma şartları ve barınma yerleri ile ilgili geniş kapsamlı saha çalışması yapıldı.

Salihli’de mevsimlik işçilere hijyen paketi

Ege Bölgesinin en önemli tarımsal üretimin yapıldığı Salihli Ovası’nda çalışan mevsimlik işçilere yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında hijyen paketi dağıtıldı.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Türkiye Kalkınma Atölyesi Kooperatifinin koordinatörlüğünde FAO ve UNICEF’in ürettiği proje sonucunda mevsimlik işçilerin çalışma şartları ve barınma yerleri ile ilgili geniş kapsamlı saha çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sonucunda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelip, Salihli Ovası’nda mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan işçilerin ihtiyaçları tespit edildi. Tespit edilen mevsim işçilere 80 adet hijyen paketi teslim edildi.
Hijyen paketlerine mevsim tarım işçilerine Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, İlçe Sağlık Müdürü Sezgin Güleç, Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ve Fabrika Müdürü Levent Altındal teslim etti.

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