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Salihli’de yüzme kursları yeniden başlıyor

MANİSA HABERLERİ  | 23.06.2020 16:21 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen yüzme kursları Manisa’nın Salihli ilçesinde yeniden başlıyor.

Salihli’de yüzme kursları yeniden başlıyor

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen yüzme kursları Manisa’nın Salihli ilçesinde yeniden başlıyor. Kurslara ise sınırlı sayıda kursiyerin alınacağı belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid-19 adı verilen Koronavirüs salgı tedbirleri kapsamında ara verilen yüzme kursları Salihli’de normalleşme süreciyle birlikte yeniden başlıyor.
Açıldığı ilk günden itibaren binlerce çocuk ve gencin yüzme öğrenmesine öncü olan Atatürk Spor Salonu Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, yeni normalleşme süreciyle birlikte tüm hijyen tedbirleri tedbirleri kapsamında yaz dönemi kursları için yeniden kapılarını açıyor.
Sınırlı sayıda kursiyerin katılabileceği kurs için kayıtlar başlarken, yüzme kurslarının ise 7 Temmuz’da başlayacağı belirtildi. Kursa katılmak isteyenlerin Atatürk Spor Salonuna kayıt yaptırabilecekleri belirtildi. Uzman eğitmenler tarafından verilecek yüzme kursunda öğrenciler yaz ayını eğlenceli bir şekilde değerlendirmiş olacak.
Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Salihli’ye kazandırılan Atatürk Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun çocuklara ve gençlere birçok farklı spor aktivitesi sunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Şehrimize kazandırdığımız uluslararası standartlara sahip tesislerimizde eğitim alan çocuklarımız, gençlerimiz yarının sporcuları, şampiyonları olacak” dedi.

Salihli’de yüzme kursları yeniden başlıyor

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