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Samatta, milli takımda sakatlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.11.2020 10:42 | Son Güncelleme

Mbwana Samatta, milli takımının salı günü Burundi ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık geçirdi.

Samatta, milli takımda sakatlandı

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, milli takımının salı günü Burundi ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.

27 yaşındaki futbolcu, Tanzanya'nın 13 Kasım'da Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri J Grubu'nda oynayacağı Tunus karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Doktorların 10 gün futbol oynamamasını önerdiği Samatta'nın, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği İstanbul'a döndüğünde yapılan tetkikler sonrasında netlik kazanacak. (Sporx)

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