Samatta, milli takımda sakatlandı

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, milli takımının salı günü Burundi ile oynadığı hazırlık maçında sakatlandı.
27 yaşındaki futbolcu, Tanzanya'nın 13 Kasım'da Afrika Uluslar Kupası 2021 Elemeleri J Grubu'nda oynayacağı Tunus karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Doktorların 10 gün futbol oynamamasını önerdiği Samatta'nın, Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği İstanbul'a döndüğünde yapılan tetkikler sonrasında netlik kazanacak. (Sporx)
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