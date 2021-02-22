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Samet Aybaba resmen Adana Demirspor’da

22.02.2021 16:40 | Son Güncelleme:
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Samet Aybaba resmen Adana Demirspor’da

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Teknik Direktör Samet Aybaba ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Cüneyt Dumlupınar’dan sonra teknik direktörlük koltuğuna mavi-lacivertli ekip deneyimli teknik adam Samet Aybaba’yı getirdi. İstanbul’da Başkan Murat Sancak ile buluşan Aybaba, kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Çok Değerli Adana Demirspor Taraftarları; ülkemizin tecrübeli teknik direktörlerinden Samet Aybaba ile 2.5 yıllığına anlaşmış bulunuyoruz. Camiamızın yakından tanıdığı ve benimsediği Samet Hocamız takımımızı hedefe ulaştırma adına önemli bir misyon üstlenecektir" ifadelerine yer verildi.

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