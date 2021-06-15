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Şampiyon Anadolu Efes'in logosu, Avrupa'da çok önemli bir ödüle layık görüldü

15.06.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyon olarak halkımızı gururlandıran Anadolu Efes Spor Kulübü, Brown&co tarafından tasarlanan logosuyla, dünyanın en saygın tasarım ödülleri organizasyonlarından biri olan DBA Design Effectiveness Awards'ta Bronz Ödül kazandı. Dünyanın farklı noktalarından yapılan başvuruları geride bırakan Anadolu Efes Spor Kulübü, böylece ülkemize uluslararası bir ödül daha kazandırmış oldu.

Şampiyon Anadolu Efes'in logosu, Avrupa'da çok önemli bir ödüle layık görüldü

EuroLeague tarafından 2010, 2013, 2017 ve 2020 yıllarında "Avrupa'nın En İyi Pazarlama Yapan Takımı" seçilen ve bu ödülü dört kez kazanan tek takım olan Anadolu Efes Spor Kulübü, uluslararası ödül koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

İngiltere merkezli DBA Design Effectiveness Awards'ta (Etkin Tasarım Ödülü) Brown&co tarafından tasarlanan logosuyla Bronz Ödül kazanan Anadolu Efes, çok büyük bir başarıya daha imza atmış oldu.

Yeni logo ve kurumsal kimlik, taraftarlardan çok olumlu geri dönüşler almıştı...

Dünyaca ünlü ajansların yaptığı tasarımları geride bırakarak bu onura erişen Anadolu Efes Spor Kulübü, kulüp kimliğini daha modern ve yenilikçi bir dış görünüşe kavuşturmak adına kısa süre önce yeni logosunu ve kulüp kimliğini tanıtmıştı.

Başarılarla dolu kulüp tarihini modern tasarım felsefesiyle birleştiren yeni görünümüyle Turkish Airlines EuroLeague'de şampiyonluk ve ikincilik, ING Basketbol Süper Ligi'nde iki şampiyonluk ve Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Anadolu Efes Spor Kulübü, yeni logosu için basketbol ve tasarım dünyasından da çok olumlu geri dönüşler almıştı.

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün logosunun merkezinde; adanmışlığa, gelişmeye ve hiçbir zaman pes etmemeye vurgu yapan mavi ok ile zaferleri, liderliği, etik kuralları, altyapı eğitim sistemini ve tutkuyu simgeleyen meşalenin birleşiminden doğan "Alev Alan Yıldız" yer alıyor. Koyu mavi zeminli logoda Anadolu Efes yazısı, kulübün kuruluş yılı ve açık mavi çerçeve ise tamamlayıcı unsurlar olarak bulunuyor.

Anadolu Efes Spor Kulübü, gerçekleştireceği pazarlama ve iletişim projelerinin yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de ülkemize uluslararası ödüller kazandırmaya devam edecek.

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Anadolu Efes
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