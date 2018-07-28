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Şampiyon bilardocu Hayri Akgün geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti!

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 28.07.2018 14:22 | Son Güncelleme

Tekirdağ Çorlu'da önceki gün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan şampiyon bilardocu Hayri Akgün, hayatını kaybetti.

Şampiyon bilardocu Hayri Akgün geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti!

Çorlu’da önceki gün iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan şampiyon bilardocu, yaşam mücadelesine yenik düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz Çarşamba günü Çetin Emeç Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Hayri Akgün idaresindeki 59 PB 561 plakalı otomobile caddedeki kavşağa geldiği sırada bir başka otomobil çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Hayri Akgün ile eşi Nilüfer Akgün yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı karı - koca tedavi altına alındı.

Eşine göre durumu daha ağır olan Hayri Akgün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çeşitli şampiyonlukları ve dereceleri de bulunan bilardo sporcusu da olan Hayri Akgün ise Türkiye Bilardo Federasyonu da taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, “Değerli sporcumuz Hayri Akgün geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, aynı kazada yaralanan eşine ve ailesine sabırlar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun” ibarelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
bilardo Hayri Akgün

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