YURTHABER
  4. Şampiyon kızlardan Başkan Çatal’a ziyaret

Şampiyon kızlardan Başkan Çatal’a ziyaret

KASTAMONU HABERLERİ  | 14.01.2020 14:59 | Son Güncelleme

Taşköprü’yü en güzel şekilde temsil ederek 2019-2020 Voleybol Sezonu Bölgesel Lig Kadınlar Grup Birincisi olan Taşköprüspor Bayan Voleybol Takımı, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ı makamında ziyaret etti.Taşköprüspor Kulübü Başkanı Aydın Ekinci’nin yanı sıra kulüp yöneticileri ve sporcular Başkan Çatal’ı makamında ziyaret etti.Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “İlçemizi en güzel şekilde temsil eden ve 2019-2020 Voleybol Sezonu Bölgesel Lig Kadınlar Grup Birincisi olan Taşköprüspor Bayan Voleybol Takımımıza, Kulüp Başkanımız Aydın Ekinci’ye, Yönetim Kurulu üyelerimize ve antrenörümüz Emre Pehlivan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Şampiyon kızlardan Başkan Çatal’a ziyaret

Taşköprü’yü en güzel şekilde temsil ederek 2019-2020 Voleybol Sezonu Bölgesel Lig Kadınlar Grup Birincisi olan Taşköprüspor Bayan Voleybol Takımı, Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal’ı makamında ziyaret etti.
Taşköprüspor Kulübü Başkanı Aydın Ekinci’nin yanı sıra kulüp yöneticileri ve sporcular Başkan Çatal’ı makamında ziyaret etti.
Belediye Başkanı Abdullah Çatal, “İlçemizi en güzel şekilde temsil eden ve 2019-2020 Voleybol Sezonu Bölgesel Lig Kadınlar Grup Birincisi olan Taşköprüspor Bayan Voleybol Takımımıza, Kulüp Başkanımız Aydın Ekinci’ye, Yönetim Kurulu üyelerimize ve antrenörümüz Emre Pehlivan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çankırı’da 2. Lige çıkmak için düzenlenecek olan Bölgesel Lig final etabında mücadele edecek olan temsilcimize başarılar dilerim” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı Boynuna çamaşır ipini sarıp, 3. kattan atladı
Çok katlı otoparkın işletmesini Tosya Belediyesi yapacakÇok katlı otoparkın işletmesini Tosya Belediyesi yapacak
Dadaylıların 40 yıllık yol hasreti son buluyorDadaylıların 40 yıllık yol hasreti son buluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cezaevinden kaçtı 2,5 saat sonra yakalandı!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Cemevleriyle ilgili önemli karar!

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman’da tefeci operasyonu

Adıyaman’da tefeci operasyonu

Bingöl’de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama

Bingöl’de hırsızlık operasyonları: 4 tutuklama

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gergin anlar

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde gergin anlar

Kastamonu Namaz Vakitleri 14 Ocak Salı

İmsak
06:31
Sabah
08:02
Öğle
12:59
İkindi
15:23
Akşam
17:45
Yatsı
19:10

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Salı

Afatoğlu Eczanesi
Merkez
Güzey Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Tuna Eczanesi
Azdavay
Ümit Eczanesi
Cide
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çalıştıkları çiftlikte tatil yapıp Türk kültürünü öğreniyorlar

Çalıştıkları çiftlikte tatil yapıp Türk kültürünü öğreniyorlar

(özel) Kastamonu’da Reklam Panoları Görenleri Şaşırttı

(özel) Kastamonu’da Reklam Panoları Görenleri Şaşırttı

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

(özel Haber) Yatağa Mahkum Emekli Öğretmene, Öğrencilerden Pastalı Kutlama

Hanönü'nde "Gönül Elçileri" Projesi Tanıtıldı

Hanönü'nde "Gönül Elçileri" Projesi Tanıtıldı

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

Hidrosefali hastası Eren kurtarılamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.