SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 10.07.2020 14:16 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belirlendi. UEFA Genel Merkezi'nin bulunduğu İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri kura çekiminde, çeyrek finalde hangi takımların birbiriyle mücadele edeceği belli oldu. Şampiyonlar Ligi eşleşmelerinde sadece çeyrek final değil, yarı final eşleşmeleri de belirlenmiş oldu. İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri...

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan Şampiyonlar Ligi eşleşmlerinde çeyrek finalin yanı sıra yarı final eşleşmeleri de belirlendi.

Tek maçlı sistem uygulanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kalan maçlarında tek maçlı sistem uygulanacak ve tüm maçlar Portekiz'deki Luz Stadı ve Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak.

12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.

Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi'nde bu turda 3 İspanyol, 2 İngiliz, 2 Fransız, 3 İtalyan ve 2 Alman ekibi mücadele edecek.

Nyon'da yapılan çekilişin ardından; Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, Juventus, Napoli, Atalanta, RB Leipzig, Bayern Münih takımlarının rakipleri belli oldu.

İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri:

Real Madrid / Manchester City - Olympique Lyon / Juventus
RB Leipzig - Atletico Madrid
Napoli / Barcelona - Chelsea / Bayern Münih
Atalanta - Paris Saint-Germain

Yarı final eşleşmeleri:

(Real Madrid - Manchester City) / (Olympique Lyon - Juventus) - (Napoli - Barcelona) / (Chelsea - Bayern Münih)

(RB Leipzig/Atletico Madrid) - (Atalanta - Paris Saint-Germain)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Başakşehir'in rakibi belli oluyor!Başakşehir'in rakibi belli oluyor!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Flaş karar! 1 Ağustos'tan itibaren yasak

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerinde güncelleme

Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirlerinde güncelleme

Görülmemiş olay! Maç bitti, yakasına yapıştı...

Görülmemiş olay! Maç bitti, yakasına yapıştı...

Tepki gösterdi! ''3 oyuncu evde, 2 oyuncu yemekte...''

Tepki gösterdi! ''3 oyuncu evde, 2 oyuncu yemekte...''

Fatih Terim kaleye onu istedi

Fatih Terim kaleye onu istedi

Güzel spikerin seksi tanıtımı olay oldu!

Güzel spikerin seksi tanıtımı olay oldu!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Ronaldo oynadığım en yetenekli futbolcu değil

Ronaldo oynadığım en yetenekli futbolcu değil

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Ester Exposito, Ronaldo'nun sevgilisini tahtından etti!

Dünya onu konuşuyor! Fabrika işçiliğinden krallığa...

Dünya onu konuşuyor! Fabrika işçiliğinden krallığa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri

Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Şampiyonlar Ligi’nde eşleşmeler belli oldu!

Thierry Henry'den 8 dakika 46 saniyelik protesto

Henry'den protesto

Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir'in rakibi belli oluyor!

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi başlıyor!

İsveç'in Kvarnsveden takımında oynayan Ferhan Abiç yükselişe geçti!

Ferhan Abiç yükselişe devam ediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.