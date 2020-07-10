Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! UEFA Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapılan Şampiyonlar Ligi eşleşmlerinde çeyrek finalin yanı sıra yarı final eşleşmeleri de belirlendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin kalan maçlarında tek maçlı sistem uygulanacak ve tüm maçlar Portekiz'deki Luz Stadı ve Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak.
12 gün sürecek ve tek maçlı eleminasyon sisteminin uygulanacağı turnuvada, 12-15 Ağustos tarihlerinde çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final maçı oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde bu turda 3 İspanyol, 2 İngiliz, 2 Fransız, 3 İtalyan ve 2 Alman ekibi mücadele edecek.
Nyon'da yapılan çekilişin ardından; Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, Manchester City, Chelsea, Olympique Lyon, Paris Saint-Germain, Juventus, Napoli, Atalanta, RB Leipzig, Bayern Münih takımlarının rakipleri belli oldu.
İşte Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri:
Real Madrid / Manchester City - Olympique Lyon / Juventus
RB Leipzig - Atletico Madrid
Napoli / Barcelona - Chelsea / Bayern Münih
Atalanta - Paris Saint-Germain
Yarı final eşleşmeleri:
(Real Madrid - Manchester City) / (Olympique Lyon - Juventus) - (Napoli - Barcelona) / (Chelsea - Bayern Münih)
(RB Leipzig/Atletico Madrid) - (Atalanta - Paris Saint-Germain)
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