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Şampiyonlar Ligi gecesine Halil Umut Meler damga vurdu!

29.11.2023 07:43 | Son Güncelleme:
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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5’inci hafta maçları bugün 4 farklı grupta oynanan 8 karşılaşma ile başladı. F Grubu’nda yer alan Milan, sahasında Borussia Dortmund’a 3-1 mağlup olurken, grubun diğer karşılaşmasında Paris Saint-Germain, sahasında Newcastle United ile uzatma dakikalarında penaltıdan bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Gecenin bir diğer maçında Lazio, sahasında İskoç ekibi Celtic'i ağırladı. Halil Umut Meler'in penaltı kararı geceye damga vurdu.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi 5’inci haftasında E Grubu’nda yer alan İtalya Serie A ekibi Lazio ile İskoçya Premiership ekibi Celtic arasında oynanan karşılaşmada düdük çaldı. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yaparken, VAR’da ise Alper Ulusoy yer aldı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Lazio 2-0 kazandı.

PENALTI KARARI GECEYE DAMGA VURDU

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Halil Umut Meler, karşılaşmada 7 sarı kart çıkarırken, 1 de penaltı için VAR’a gitti. Meler, önce karşılaşmanın 90+5’inci dakikasında Celtic lehine penaltı kararı verdi. Sonrasında VAR koltuğunda oturan Alper Ulusoy, penaltı kararı için Halil Umut Meler'i uyardı ve pozisyonu izlemeye davet etti. VAR monitörü önünde pozisyonu tekrar izleyen Halil Umut Meler, kararından döndü ve penaltıyı da iptal etti.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇILDI

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Daha önce de Filistin'e destek olan Celtic taraftarı, Lazio deplasmanında da Filistin bayrağı açarak yine kendinden söz ettirdi.

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