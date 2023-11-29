Şampiyonlar Ligi gecesine Halil Umut Meler damga vurdu!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi 5’inci haftasında E Grubu’nda yer alan İtalya Serie A ekibi Lazio ile İskoçya Premiership ekibi Celtic arasında oynanan karşılaşmada düdük çaldı. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ve Kerem Ersoy yaparken, VAR’da ise Alper Ulusoy yer aldı. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Lazio 2-0 kazandı.

PENALTI KARARI GECEYE DAMGA VURDU

Halil Umut Meler, karşılaşmada 7 sarı kart çıkarırken, 1 de penaltı için VAR’a gitti. Meler, önce karşılaşmanın 90+5’inci dakikasında Celtic lehine penaltı kararı verdi. Sonrasında VAR koltuğunda oturan Alper Ulusoy, penaltı kararı için Halil Umut Meler'i uyardı ve pozisyonu izlemeye davet etti. VAR monitörü önünde pozisyonu tekrar izleyen Halil Umut Meler, kararından döndü ve penaltıyı da iptal etti.

FİLİSTİN BAYRAĞI AÇILDI

Daha önce de Filistin'e destek olan Celtic taraftarı, Lazio deplasmanında da Filistin bayrağı açarak yine kendinden söz ettirdi.





