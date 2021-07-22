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Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları sona erdi

22.07.2021 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları sona erdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turu ilk maçları sona erdi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 2. eleme turunda 7 karşılaşma oynandı.

Galatasaray, Hollanda ekibi PSV'ye deplasmanda 5-1 yenildi.

Rövanşlarının 27-28 Temmuz'da oynanacağı ilk karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Kairat (Kazakistan) - Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
Malmö (İsveç) - HJK (Finlandiya): 2-1
Mura (Slovenya) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre): 0-0
PSV (Hollanda) - Galatasaray: 5-1
Olimpiakos (Yunanistan) - Neftçi (Azerbaycan): 1-0
Legia (Polonya) - Flora (Estonya): 2-1

Öte yandan UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda tek maç yapıldı. Sırbistan temsilcisi Cukaricki, sahasında Azerbaycan'ın Sumgayıt ekibiyle 0-0 berabere kaldı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Futbol Kulübü
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