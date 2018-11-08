Şampiyonlar Ligi'nde 2018-2019 sezonunun yenilmezleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonluk adaylarından Barcelona B Grubu'nun ilk maçında Nou Camp'ta Hollanda ekibi PSV'yi Lionel Messi'nin 3, Ousmane Dembele'nin 1 golüyle 4-0 mağlup ederek grubuna 3 puan ile başladı. İkinci hafta maçında İngiltere deplasmanına giden bordo-lacivertli ekip orada Lionel Messi'nin 2, Philippe Coutinho'nun 2 golüyle Tottenham'ı 4-2 mağlup etti. Ev sahibi Tottenham'ın 2 golü Harry Kane ve Erik Lamela'dan geldi. 3'üncü hafta karşılaşmasında Barcelona'nın rakibi grubun bir diğer güçlü ekibi İtalyan temsilcisi Inter'di. Barcelona, Camp Nou'da Inter'i Rafinha ve Jordi Alba'nın golleriyle 2-0 mağlup etti. 4'üncü hafta karşılaşmasında ise Inter deplasmanına giden Barcelona, 83'üncü dakikaya kadar golsüz eşitlikle geçen maçta sonradan oyuna giren Malcom ve 87'nci dakikada Inter'den Mauro Icardi'nin golüyle 1-1 berabere kaldı ve gruptaki ilk beraberliğini aldı.

BERABERLİKLERİN TAKIMI NAPOLİ GRUBUN TEK NAMAĞLUBU

C Grubu'nda namağlup Napoli 6 puanla Liverpool'un hemen ardından 2'nci sırada. 3 beraberlik 1 galibiyeti bulunan Napoli'nin en yakın rakibi yine 6 puana sahip Liverpool. Napoli ilk hafta maçında Belgrad'da Kızılyıldız deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü. 2'nci hafta karşılaşmasında grup lideri Liverpool'u 90'ıncı dakikada Lorenzo Insigne'nin golüyle 1-0 mağlup etti. 3'üncü hafta maçında Paris deplasmanına giden Napoli, Paris Saint Germain ile 29'uncu dakikada Lorenzo Insigne ve 77'nci dakikada Dries Mertens attığı gollere karşılık Mario Rui'nin 61'inci dakikada kendi kalesine attığı gol ve 90+3'üncü dakikada Angel Di Maria'nın attığı gollerle 2-2 berabere kaldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Napoli'nin gol yükünü sırtlayan Lorenzo Insigne'nin 1 gol attığı 4'üncü hafta maçında İtalyan temsilcisi Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kaldı.

PORTO VE SCHALKE 04 NAMAĞLUP YOLUNA DEVAM EDİYOR

Temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu D Grubu'nda 3 galibiyet 1 beraberlikle 10 puanlı Porto ve 2 galibiyet ile 2 beraberlikle 8 puanlı Schalke 04, 4'üncü hafta sonunda namağlup ikinci tur için avantajlarını sürdürdüler. Namağlup Porto ilk maçında gruptaki diğer namağlup takım Schalke 04 ile karşılaşırken, Porto deplasmanda Schalke 04 ile 64'üncü dakikada Breel Embolo ve 75'inci dakikada Otavio'nun karşılıklı golleriyle 1-1 berabere kaldı. Porto, 2'nci maçında temsilcimiz Galatasaray'ı Portekiz'de ağırlarken Schalke 04 ise soğuk Moskova deplasmanına gitti. Porto evinde Galatasaray'ı Moussa Marega'nın 49'uncu dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederken Schalke, Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 88'inci dakikada Weston McKennie'nin golüyle 1-0 mağlup etti. 3'üncü hafta karşılaşmasında bu kez Porto, Rusya deplasmanına giderken Schalke 04 ise Galatasaray'ın konuğu oldu. Porto, Rusya deplasmanında 26'ncı dakikada Moussa Marega, 35'inci dakikada Hector Herrera ve 47'nci dakikada Jesus Corona'nın attığı gollerle 3-1 mağlup etti. Ev sahibi Moskova'nın tek golünü 38'inci dakikada Anton Miranchuk atarken Alman temsilcisi Schalke 04, Galatasaray deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü. 4'üncü hafta maçında Porto evinde Lokomotiv Moskova'yı ağırlarken Schalke 04 ise evinde Galatasaray'ı ağırladı. Porto, Estadio do Dragao'da oynanan maçta rakibi Lokomotiv Moskova'yı 2'nci dakikada Hector Herrera, 42'nci dakikada Marega, 67'nci dakikada Corona ve 90+3'üncü dakikada Otavio'nun golleriyle 4-1 yenerken Schalke, Gelsenkirchen'de Galatasaray'ı 4'üncü dakikada Burgstaller ve 57'nci dakikada Mark Uth'un golleriyle 2-0 mağlup etti.