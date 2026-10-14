Şampiyonlar Ligi'nde 9 gollü maç! Liverpool'dan gol şov!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, LASK Linz deplasmanında oynanan gol düellosundan 6-3'lük galibiyetle ayrıldı. Dokuz golün atıldığı mücadelede Bradley Barcola hat-trick yaparak ön plana çıkarken İngiliz temsilcisi organizasyondaki ikinci maçını da kazandı.

LIVERPOOL'DAN DEPLASMANDA 6 GOL

LASK Linz ile Liverpool'u karşı karşıya getiren mücadelede futbolseverler bol gollü bir karşılaşmaya tanıklık etti. Deplasman ekibi, 22. dakikada Araujo'nun golüyle öne geçti.

Liverpool 24. dakikada Bradley Barcola ile farkı açmayı sağladı. Fransız yıldız, 37. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımının 3 farklı öne geçmesini sağladı. İlk yarıda üstünlüğü eline alan İngiliz temsilcisi, ikinci devrede de etkili oyununu sürdürdü.

BARCOLA'DAN HAT-TRICK! LIVERPOOL'DA İLK GOLLERİNİ ATTI

Karşılaşmanın yıldızı Bradley Barcola, 24, 37 ve 66. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı. 125 milyon euro değerindeki futbolcu, Liverpool formasıyla ilk golünü atarken gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Liverpool'un diğer golleri 51. dakikada Frimpong ve 72. dakikada Koumas'tan geldi. LASK Linz'de ise Ljubicic 63. dakikada, Flecker de 74 ve 77. dakikalarda ağları havalandırdı.

LIVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİDE İKİ YAPTI

Dokuz golün kaydedildiği mücadeleyi 6-3 kazanan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. İngiliz temsilcisi, LASK Linz deplasmanında aldığı sonuçla lig aşamasına kayıpsız devam etti.