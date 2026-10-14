SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde 9 gollü maç! Liverpool'dan gol şov!

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında konuk olduğu LASK Linz'i 6-3 mağlup ederek ikide iki yaptı. İngiliz ekibinin 125 milyon euroluk yıldızı Bradley Barcola, attığı 3 golle karşılaşmaya damga vururken Liverpool formasıyla ilk gol sevincini de yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 9 gollü maç! Liverpool'dan gol şov!
Burak Kavuncu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool, LASK Linz deplasmanında oynanan gol düellosundan 6-3'lük galibiyetle ayrıldı. Dokuz golün atıldığı mücadelede Bradley Barcola hat-trick yaparak ön plana çıkarken İngiliz temsilcisi organizasyondaki ikinci maçını da kazandı.

LIVERPOOL'DAN DEPLASMANDA 6 GOL

Şampiyonlar Ligi nde 9 gollü maç! Liverpool dan gol şov! 1

LASK Linz ile Liverpool'u karşı karşıya getiren mücadelede futbolseverler bol gollü bir karşılaşmaya tanıklık etti. Deplasman ekibi, 22. dakikada Araujo'nun golüyle öne geçti.

Liverpool 24. dakikada Bradley Barcola ile farkı açmayı sağladı. Fransız yıldız, 37. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımının 3 farklı öne geçmesini sağladı. İlk yarıda üstünlüğü eline alan İngiliz temsilcisi, ikinci devrede de etkili oyununu sürdürdü.

BARCOLA'DAN HAT-TRICK! LIVERPOOL'DA İLK GOLLERİNİ ATTI

Şampiyonlar Ligi nde 9 gollü maç! Liverpool dan gol şov! 2

Karşılaşmanın yıldızı Bradley Barcola, 24, 37 ve 66. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaptı. 125 milyon euro değerindeki futbolcu, Liverpool formasıyla ilk golünü atarken gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Liverpool'un diğer golleri 51. dakikada Frimpong ve 72. dakikada Koumas'tan geldi. LASK Linz'de ise Ljubicic 63. dakikada, Flecker de 74 ve 77. dakikalarda ağları havalandırdı.

LIVERPOOL ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İKİDE İKİ YAPTI

Şampiyonlar Ligi nde 9 gollü maç! Liverpool dan gol şov! 3

Dokuz golün kaydedildiği mücadeleyi 6-3 kazanan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste ikinci galibiyetini elde etti. İngiliz temsilcisi, LASK Linz deplasmanında aldığı sonuçla lig aşamasına kayıpsız devam etti.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kar maskesi de yetmedi! F.Bahçe'nin eski yıldızı tribünde ortaya çıktıKar maskesi de yetmedi! F.Bahçe'nin eski yıldızı tribünde ortaya çıktı
CANLI | Manchester City - Paris St Germain maç anlatımı!CANLI | Manchester City - Paris St Germain maç anlatımı!
Anahtar Kelimeler:
Liverpool şampiyonlar ligi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

"Ankara Abisi" olarak bilinen Yasin Oyanık tutuklandı

Suudi Arabistan'a yeni saldırı! Petrol devini vurdular

Suudi Arabistan'a yeni saldırı! Petrol devini vurdular

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Sami Yen'de soğuk duş! Barcelona, Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti

Her şeyi bırakıp Ankara'ya yerleşmişti! Beyaz TV Ana Haber yayından kalktı

Her şeyi bırakıp Ankara'ya yerleşmişti! Beyaz TV Ana Haber yayından kalktı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

Cafer Mahiroğlu'nun tüm şirketlerine el konuldu, kayyum atandı

Hızlı tren geliyor: İki il arası 2,5 saate düşecek

Hızlı tren geliyor: İki il arası 2,5 saate düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.