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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

19.03.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları yapıldı. İşte Devler Ligi eşleşmeleri...

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimini yapıldı.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Porto - Chelsea
Bayern Münih - PSG
Real Madrid - Liverpool
Manchester City - Borussia Dortmund

Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kura çekimini yapan Hamit Altıntop, Türkiye olarak Şampiyonlar Ligi Finali için çok heyecanlıyız, hazırız." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Şampiyonlar Ligi
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