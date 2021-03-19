Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenen kura çekimini yapıldı.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Porto - Chelsea

Bayern Münih - PSG

Real Madrid - Liverpool

Manchester City - Borussia Dortmund

Çeyrek final müsabakaları 6-7 ve 13-14 Nisan'da yapılacak. 2021 Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kura çekimini yapan Hamit Altıntop, Türkiye olarak Şampiyonlar Ligi Finali için çok heyecanlıyız, hazırız." ifadelerine yer verdi.

