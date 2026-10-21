Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece: Tam 40 gol atıldı: Barcelona'ya sonunda birisi 'dur' dedi

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında oynanan 9 maçta fileler tam 40 kez havalandı. Gecenin en çok beklenen karşılaşmasında Paris Saint-Germain, son 14 dakikasında 4 golün geldiği maçta Barcelona’yı 4-2 yenerek Katalan ekibine sezonun ilk yenilgisini yaşattı. Liverpool ve Napoli 7 gollü maçlardan galip ayrılırken Fenerbahçe, 90. dakikada yediği golle Slavia Prag karşısında 2 puan bıraktı.

PARİS’TE NEFES KESEN MAÇ

Parc des Princes’te tempo ilk dakikadan yükseldi. Barcelona kalecisi Joan Garcia daha ilk 5 dakikada iki kritik kurtarış yaptı. Öbür tarafta Pedri’nin ceza sahasına girip çektiği şutu Matvey Safonov çeldi, Anthony Gordon ise arka direkte büyük bir fırsatı kaçırdı. Skoru açan taraf PSG oldu. 38. dakikada Lamine Yamal’ın hatasıyla topu kapan Desire Doue, Garcia’yı avlayarak takımını soyunma odasına 1-0 önde gönderdi.

SON 14 DAKİKADA 4 GOL

Maçın asıl fırtınası 72. dakikada koptu. Kullanılan kornerde Anthony Gordon’u hava topunda geçen Lucas Hernandez, kafayla PSG’yi yeniden öne taşıdı. Fransız savunmacı, PSG formasıyla 100'ü aşkın maçta yalnızca 3. golünü attı ve Şubat 2024'ten bu yana ilk kez ağları sarstı.

Barcelona’nın cevabı 79. dakikada Lamine Yamal’dan geldi. Sağ kanatta oyuna sonradan giren Warren Zaire-Emery’yi geçen genç yıldız, topu dış üzeyle Safonov’un üzerinden filelere gönderdi. Bu gol, Barcelona’nın sezondaki 50. golü olarak kayda geçti. Eşitlik yalnızca iki dakika sürdü. 81. dakikada Vitinha, ceza sahasının hemen dışından nefis bir vuruşla skoru 3-2 yaptı. 86. dakikada ise Achraf Hakimi’nin pasında Fabian Ruiz son noktayı koydu.

PSG 'DUR' DEDİ

Bu mağlubiyetle Barcelona’nın tüm kulvarlardaki 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Hansi Flick, maçın ardından yorgun takımının çok fazla hata yaptığını belirtti. Haftaya ikinci sırada giren Katalan ekibi 5. basamağa geriledi. Üst üste üçüncü Avrupa şampiyonluğunu hedefleyen PSG ise 3'te 3 yaptı ve 9 puan, zirvedeki yerini korudu.

FENERBAHÇE'YE 90+ ŞOKU

Chobani Stadı’nda Fenerbahçe maça fırtına gibi başladı. Oğuz Aydın, henüz 4. dakikada attığı golle hem Avrupa kupalarındaki ilk golüne ulaştı hem de sarı lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünün sahibi oldu. 11. dakikada Semedo’nun pasıyla buluşan Mason Greenwood farkı ikiye çıkardı.

Slavia Prag’ın cevabı gecikmedi. 15. dakikada Guendouzi’nin Skriniar’a aktarmak istediği top Provod’un önünde kaldı ve Çek oyuncu skoru 2-1'e getirdi. 21. dakikada Nathan Ake’nin sakatlanarak yerini Oppong’a bırakması Fenerbahçe için ikinci bir kayıp oldu. 82. dakikada Greenwood’un ara pasında Lukaku’nun sert şutu az farkla üstten auta çıktı. 90. dakikada sağdan Ayaosi’nin ortasında Kacor’un kafa vuruşu ağlarla buluştu ve Kadıköy’ü sessizliğe gömdü.

Skorun 2-2'ye gelmesinin ardından tribünler İsmail Kartal’ı istifaya çağırdı. Deneyimli teknik adam, oyuncularını beklemeden soyunma odasına gitti ve maç sonu açıklamasında Galatasaray derbisine odaklanacaklarını söyledi. Marco Asensio ve Mert Müldür’den yararlanamayan Fenerbahçe, 3 maçta 2 puanda kaldı ve kalesinde 9 gol gördü.

ANFIELD’DA 18 YAŞINDAKİ NGUMOHA SAHNEYE ÇIKTI

Liverpool, Villarreal karşısında 29 dakika sonunda 2-0 geriye düştü. 4. dakikada Virgil van Dijk’ın zayıf kafa vuruşunu değerlendiren Georges Mikautadze dar açıdan ağları buldu, 29. dakikada ise Sergi Cardona farkı ikiye çıkardı. Geri dönüş 36. dakikada başladı. Alexis Mac Allister, Kostas Tsimikas’ın kornerinde kafayla skoru 2-1 yaptı, Ronald Araujo da 45+2'de eşitliği getirdi.

İkinci yarıda sahne 18 yaşındaki Rio Ngumoha’nındı. Hızlı driplingleriyle Villarreal’in sol kanadını sürekli zorlayan genç oyuncunun yerden ortasında Mac Allister, 65. dakikada üst direkten içeri giren vuruşuyla ikinci golünü attı. 68. dakikada Florian Wirtz farkı ikiye çıkardı. 87. dakikada Tani Oluwaseyi’nin golüyle son dakikalar gerilimli geçse de Andoni Iraola’nın ekibi 3'te 3 yaptı. 18 yaş 52 günlük Ngumoha, Şampiyonlar Ligi’nde bir maçta birden fazla asist yapan en genç üçüncü oyuncu oldu. Listede önünde yalnızca Zaire-Emery ve Theo Walcott bulunuyor.

NAPOLİ’DE 54. SANİYEDE GOL

Maradona Stadı’nda Matteo Politano, 54. saniyede attığı golle Napoli’nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki en hızlı golünü kaydetti. Bodo/Glimt 27. dakikada Jens Petter Hauge ile eşitliği buldu. Devreye 4 dakika kala Scott McTominay, Kevin De Bruyne ile paslaştıktan sonra çektiği şutta kaleci Nikita Haikin’in elinden seken topla Napoli’yi yeniden öne geçirdi. 62. dakikada Andreas Helmersen skoru 2-2'ye getirdi.

McTominay, 75. dakikada Politano’nun ortasında yükselip kafayla ikinci golünü attı. Kalp ameliyatı sonrası ilk gollerini atan İskoç yıldız gecenin adamı oldu. 88. dakikada Giovane’nin ortası Odin Bjortuft’a çarparak kendi kalesine girdi. 90+4'te Sondre Brunstad Fet’in golü yalnızca skoru 4-3 yapmaya yetti. Massimiliano Allegri, Napoli ile Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini alırken İtalyan ekibi turnuvadaki 5 maçlık galibiyetsizlik serisini de bitirdi. Napoli, Ekim 2022'deki Ajax maçından bu yana 25 karşılaşma sonra ilk kez bir Şampiyonlar Ligi maçında 4 gol attı.

MAÇ TOPUNU EVE GÖTÜRDÜ

Etihad’da Erling Haaland’ı dinlendiren ve kadroda geniş rotasyona giden Enzo Maresca’nın Manchester City’si, Yunanistan şampiyonu AEK’yi 5-1 yendi. 12. dakikada Elliot Anderson kulübündeki ilk golüyle skoru açtı, 34. dakikada Phil Foden farkı ikiye çıkardı. AEK 52. dakikada Stavros Pilios ile umutlansa da 57. dakikada Rayan Cherki, 65 ve 76. dakikalarda yine Foden sahneye çıktı. Hat-trick yapan İngiliz yıldız maç topunu eve götürdü.

4-0'LIK GALİBİYET

Olimpico’da Roma, Slovan Bratislava’ya nefes aldırmadı ve 4-0'lık skorla turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Mario Hermoso 21, Nahuel Molina 39, Niccolo Pisilli 52. dakikada ağları sarstı. 58. dakikada Wesley’e yapılan faul sonrası kazanılan penaltıyı Donyell Malen gole çevirdi. Gian Piero Gasperini’nin öğrencileri 26 şut çekerken rakibine yalnızca 1 şut izni verdi ve topa yüzde 72,7 oranında sahip oldu. Kaleyi bir kez bile bulamayan Slovan, puansız şekilde sonuncu sırada.

BAKÜ’DE GUİRASSY FARKI

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yer alan Azerbaycan ekibi Sabah, Bakü Olimpiyat Stadı’nda Borussia Dortmund’u zorladı. 10. dakikada Serhou Guirassy ile öne geçen Alman ekibine Aden McCarthy 39. dakikada cevap verdi. Guirassy, 53. dakikada Joey Veerman’ın pasıyla ikinci golünü attı. Niko Kovac’ın ekibi deplasmanda üst üste 4 yenilgilik seriyi bitirdi ve 364 gün sonra ilk deplasman galibiyetini aldı.

PSV DRAGAO’DAN 3 PUANLA DÖNDÜ

Portekiz liginde 8'de 8 yapan Porto, Avrupa’da kötü gidişini durduramadı. PSV, 57. dakikada Guus Til’in golüyle Estadio do Dragao’dan 1-0 galibiyetle ayrıldı. Skor 0-0'ken Filip Kostic ve Esmir Bajraktarevic’in vuruşları direkten dönen Hollanda ekibi, son dakikalarda kaleci Matej Kovar’ın kurtarışlarıyla turnuvadaki ilk galibiyetine ulaştı. Uzatma dakikalarında Pepe’nin şutu auta gitti, Hwang In-beom’un vuruşu bloke edildi, Alberto Costa’nın kafasını ise Kovar kurtardı.

10 KİŞİLİK ATLETİCO PUANI KORUDU

Stuttgart, Atletico Madrid karşısında ilk yarıda bulduğu fırsatları değerlendiremedi ve devreye 1-0 önde girdi. Golü 36. dakikada Jamie Leweling attı. İkinci yarının başında Ademola Lookman’ın pasında Julian Alvarez, topu sağ üst köşeye göndererek skoru eşitledi. 64. dakikada Morten Hjulmand’ın kırmızı kartla oyun dışında kalmasına rağmen Diego Simeone’nin ekibi sahadan 1 puanla ayrıldı.

İŞTE GECENİN SONUÇLARI:

-Fenerbahçe-Slavia Prag (Çekya): 2-2

-Sabah (Azerbaycan)-Borussia Dortmund (Almanya): 1-2

-Paris Saint-Germain (Fransa)-Barcelona (İspanya): 4-2

-Liverpool (İngiltere)-Villarreal (İspanya): 4-3

-Manchester City (İngiltere)-AEK (Yunanistan): 5-1

-Roma (İtalya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 4-0

-Porto (Portekiz)-PSV (Hollanda): 0-1

-Napoli (İtalya)-Bodo/Glimt (Norveç): 4-3

-Stuttgart (Almanya)-Atletico Madrid (İspanya): 1-1