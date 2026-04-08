Şampiyonlar Ligi'nde erken final! Bayern Münih, Bernabeu'da Real Madrid'i yıktı...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu, çeyrek final heyecanı dev bir kapışmayla başladı. Real Madrid ile Bayern Münih, erken final olarak nitelendirilen eşleşmenin ilk ayağında efsanevi Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ALMAN DEVİ İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Seyir zevki son derece yüksek olan mücadelenin ilk bölümlerinde her iki takım da kontrollü bir oyunu tercih ederken, sessizliği bozan taraf konuk ekip oldu. Dakikalar 41'i gösterdiğinde sahneye çıkan Luis Diaz, şık bir vuruşla İspanyol devinin ağlarını havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

HARRY KANE FARKI İKİYE ÇIKARDI, MBAPPE UMUTLANDIRDI

İkinci yarıya adeta fırtına gibi başlayan Bayern Münih, başlama düdüğünden saniyeler sonra farkı ikiye çıkardı. 46. dakikada sahneye çıkan İngiliz gol makinesi Harry Kane, skoru 2-0'a getirerek ev sahibi ekibe büyük bir şok yaşattı.

Real Madrid, taraftarının da desteğiyle farkı azaltmak için yüklendiği anlarda aradığı golü 74. dakikada buldu. İspanyol devinin süperstarı Kylian Mbappe, attığı golle skoru 2-1'e getirerek takımını rövanş öncesi umutlandırdı.

ARDA GÜLER 71 DAKİKA SAHADA KALDI

Temsilcimiz Arda Güler, bu devler ligi çeyrek final mücadelesine ilk 11'de başlayarak büyük bir gurur yaşattı. Sahada kaldığı süre boyunca etkili bir performans sergileyen genç yeteneğimiz, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Dev eşleşmenin rövanşı, 14 Nisan Salı günü Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da oynanacak ve yarı finale yükselen takım belli olacak.