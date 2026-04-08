SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde erken final! Bayern Münih, Bernabeu'da Real Madrid'i yıktı...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında erken final heyecanı yaşandı! Alman devi Bayern Münih, deplasmanda karşılaştığı Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi dev bir avantaj yakaladı. Milli yıldızımız Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp 71 dakika sahada kaldığı nefes kesen maçta Bayern'e galibiyeti getiren golleri Luis Diaz ve Harry Kane kaydetti. İspanyol devinin tek sayısı ise Kylian Mbappe'den geldi. Gözler şimdi Allianz Arena'daki rövanşta!

Emre Şen

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu, çeyrek final heyecanı dev bir kapışmayla başladı. Real Madrid ile Bayern Münih, erken final olarak nitelendirilen eşleşmenin ilk ayağında efsanevi Santiago Bernabeu Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

ALMAN DEVİ İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Seyir zevki son derece yüksek olan mücadelenin ilk bölümlerinde her iki takım da kontrollü bir oyunu tercih ederken, sessizliği bozan taraf konuk ekip oldu. Dakikalar 41'i gösterdiğinde sahneye çıkan Luis Diaz, şık bir vuruşla İspanyol devinin ağlarını havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

HARRY KANE FARKI İKİYE ÇIKARDI, MBAPPE UMUTLANDIRDI

İkinci yarıya adeta fırtına gibi başlayan Bayern Münih, başlama düdüğünden saniyeler sonra farkı ikiye çıkardı. 46. dakikada sahneye çıkan İngiliz gol makinesi Harry Kane, skoru 2-0'a getirerek ev sahibi ekibe büyük bir şok yaşattı.

Real Madrid, taraftarının da desteğiyle farkı azaltmak için yüklendiği anlarda aradığı golü 74. dakikada buldu. İspanyol devinin süperstarı Kylian Mbappe, attığı golle skoru 2-1'e getirerek takımını rövanş öncesi umutlandırdı.

ARDA GÜLER 71 DAKİKA SAHADA KALDI

Temsilcimiz Arda Güler, bu devler ligi çeyrek final mücadelesine ilk 11'de başlayarak büyük bir gurur yaşattı. Sahada kaldığı süre boyunca etkili bir performans sergileyen genç yeteneğimiz, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Dev eşleşmenin rövanşı, 14 Nisan Salı günü Bayern Münih'in ev sahipliğinde Allianz Arena'da oynanacak ve yarı finale yükselen takım belli olacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.