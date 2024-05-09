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Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid'de Arda Güler'in sevinci yarım kaldı! Final maçında oynamazsa...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.05.2024 17:32
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Bayern Münih'i devirerek adını Şampiyonlar Ligi finaline yazdırmayı başaran Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler'in sevinci aldığı haberle yarım kaldı. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid'de Arda Güler'in sevinci yarım kaldı! Final maçında oynamazsa...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Wembley'de oynanacak finalde Arda Güler'li Real Madrid, Bayern Münih'i sahasında 2-1 yenerek Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

ARDA GÜLER'E KÖTÜ HABER

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Dev organizasyonda finalin adı belli olurken, Arda Güler için kötü bir haber geldi. Buna göre, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana dek henüz süre almayan Arda Güler, final mücadelesinde de süre bulamazsa kariyerine Şampiyonlar Ligi başarısının işlenmeyeceği öğrenildi.

MADALYALAR GEÇERSİZ SAYILIYOR

Background

UEFA'nın 2022 yılında uygulamaya başladığı kuralla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan futbolcuların madalyalarının geçersiz sayıldığı öğrenildi.

İLK KEZ LUNİN VE ISCO YAŞAMIŞTI

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Bu kurala ilk takılan oyuncular yine Real Madrid'den olmuştu. Real Madrid'in şampiyonluğu sonrası UEFA'dan yapılan açıklamada Lunin ile Isco'nun madalyalarının forma giymemeleri nedeniyle geçersiz sayıldığı belirtilmişti.

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