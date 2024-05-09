Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen Real Madrid'de Arda Güler'in sevinci yarım kaldı! Final maçında oynamazsa...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Wembley'de oynanacak finalde Arda Güler'li Real Madrid, Bayern Münih'i sahasında 2-1 yenerek Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

ARDA GÜLER'E KÖTÜ HABER

Dev organizasyonda finalin adı belli olurken, Arda Güler için kötü bir haber geldi. Buna göre, Şampiyonlar Ligi'nde şu ana dek henüz süre almayan Arda Güler, final mücadelesinde de süre bulamazsa kariyerine Şampiyonlar Ligi başarısının işlenmeyeceği öğrenildi.

MADALYALAR GEÇERSİZ SAYILIYOR

UEFA'nın 2022 yılında uygulamaya başladığı kuralla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hiç süre almayan futbolcuların madalyalarının geçersiz sayıldığı öğrenildi.

İLK KEZ LUNİN VE ISCO YAŞAMIŞTI

Bu kurala ilk takılan oyuncular yine Real Madrid'den olmuştu. Real Madrid'in şampiyonluğu sonrası UEFA'dan yapılan açıklamada Lunin ile Isco'nun madalyalarının forma giymemeleri nedeniyle geçersiz sayıldığı belirtilmişti.





