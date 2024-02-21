SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları sona erdi! Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Atletico Madrid'i evinde 1-0 mağlup etti

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları sona erdi! Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Atletico Madrid'i evinde 1-0 mağlup etti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.02.2024 01:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları bu gece oynanan müsabakalarla devam etti. PSV Eindhoven ile Borussia Dortmund 1-1 berabere kalırken, Inter, sahasında Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları sona erdi! Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Atletico Madrid'i evinde 1-0 mağlup etti
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Devler Ligi'nin son 16 turu maçlarında heyecan kaldığı yerden devam etti.

HAKAN'IN TAKIMI INTER KAZANDI

GGz-ESpbYAA7Y0v

San Siro'da oynanan maçı Inter 1-0 kazandı ve Atletico Madrid deplasmanına avantajlı gitmeye hak kazandı. Ev sahibi ekibin golü 79. dakikada Arnautovic'ten geldi.

Inter'de milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.

PSV-DORTMUND YENİŞEMEDİ

GGz-ESobMAATmft

PSV Eindhoven ile Borussia Dortmund'un oynadığı karşılaşma 1-1 berabere bitti.

Borussia Dortmund'un golü 24. dakikada Donyell Malen'dan gelirken, PSV Eindhoven'ın golü 56. dakikada penaltı vuruşundan Luuk de Jong ile geldi.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran görüntü!Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran görüntü!
Galatasaray, Icardi'nin videosu hakkında harekete geçiyor!Galatasaray, Icardi'nin videosu hakkında harekete geçiyor!
VakıfBank maçında tribünde sürpriz isim!VakıfBank maçında tribünde sürpriz isim!
Anahtar Kelimeler:
PSV Atlético Madrid Internazionale Hakan Çalhanoğlu dortmund Devler Ligi ligi de erden
En Çok Okunan Haberler
Maaşlara yapılan yüksek zammı yolda öğrendi! Otobüsü durdurup göbek attı

Maaşlara yapılan yüksek zammı yolda öğrendi! Otobüsü durdurup göbek attı

İBB haberleri yapıyorlardı! O paylaşımları sosyal medyayı karıştırdı! Murat Kurum'un ekibinden açıklama geldi

İBB haberleri yapıyorlardı! O paylaşımları sosyal medyayı karıştırdı! Murat Kurum'un ekibinden açıklama geldi

Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı iddia edilen hareketi sosyal medyada infial yarattı!

Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı iddia edilen hareketi sosyal medyada infial yarattı!

Arda Güler için Real Madrid işi iyiden iyiye abarttı!

Arda Güler için Real Madrid işi iyiden iyiye abarttı!

Galatasaray, Icardi'nin videosu hakkında harekete geçiyor!

Galatasaray, Icardi'nin videosu hakkında harekete geçiyor!

Süper Lig'de reytingi en yüksek futbolcu açıklandı

Süper Lig'de reytingi en yüksek futbolcu açıklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Hakiki deri Camper ayakkabıda fırsat! Hem klasik hem spor...

Hakiki deri Camper ayakkabıda fırsat! Hem klasik hem spor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.