Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları sona erdi! Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, Atletico Madrid'i evinde 1-0 mağlup etti

Devler Ligi'nin son 16 turu maçlarında heyecan kaldığı yerden devam etti.
San Siro'da oynanan maçı Inter 1-0 kazandı ve Atletico Madrid deplasmanına avantajlı gitmeye hak kazandı. Ev sahibi ekibin golü 79. dakikada Arnautovic'ten geldi.
Inter'de milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.
PSV Eindhoven ile Borussia Dortmund'un oynadığı karşılaşma 1-1 berabere bitti.
Borussia Dortmund'un golü 24. dakikada Donyell Malen'dan gelirken, PSV Eindhoven'ın golü 56. dakikada penaltı vuruşundan Luuk de Jong ile geldi.