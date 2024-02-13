Şampiyonlar Ligi'nde Kevin De Bruyne mucizesi! Manchester City formasıyla harikalar yaratmaya devam ediyor...

Şampiyonlar Ligi gecesine Kevin De Bruyne damga vurdu. Manchester City'nin her şeyi olarak adlandırılan yıldız oyuncunun uzun süredir sahalardan uzak kalması taraftarları bir hayli üzmüştü.

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

Ayağındaki sakatlığı atlatan ve uzun süre sonra sahalara geri dönen De Bruyne'nin performansı dudak ısırtmaya devam ediyor. Sakatlıktan döndükten sonra 7 maçta, 2 gol, 5 asist yapa Belçikalı oyuncu bu akşamı da boş geçmedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜTHİŞ GOL

Kopenhag deplasmanına çıkan Manchester City'de yine skor kaydeden Kevin De Bruyne'nin sakatlıktan sonraki dönüşü büyük takdir topladı. Otoritelerin sakatlık sonrası geri dönüşünün zor olacağını söylemesine rağmen pes etmeyen yıldız oyuncunun fizik gücü dikkatleri üzerine çekiyor.





