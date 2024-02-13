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Şampiyonlar Ligi'nde Kevin De Bruyne mucizesi! Manchester City formasıyla harikalar yaratmaya devam ediyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.02.2024 23:33 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam iki maç oynandı. Kopenhag - Manchester City ve Leipzig - Real Madrid mücadelesiyle geçilen geceye City'nin yıldızı Kevin De Bruyne damga vurdu. Uzunca bir süredir sahalardan uzak kalan Belçikalı oyuncunun geri dönüşü taraflı tarafsız herkes tarafından büyük beğeni topladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Kevin De Bruyne mucizesi! Manchester City formasıyla harikalar yaratmaya devam ediyor...
Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne

BEL Belçika
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
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Şampiyonlar Ligi gecesine Kevin De Bruyne damga vurdu. Manchester City'nin her şeyi olarak adlandırılan yıldız oyuncunun uzun süredir sahalardan uzak kalması taraftarları bir hayli üzmüştü.

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU

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Ayağındaki sakatlığı atlatan ve uzun süre sonra sahalara geri dönen De Bruyne'nin performansı dudak ısırtmaya devam ediyor. Sakatlıktan döndükten sonra 7 maçta, 2 gol, 5 asist yapa Belçikalı oyuncu bu akşamı da boş geçmedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜTHİŞ GOL

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Kopenhag deplasmanına çıkan Manchester City'de yine skor kaydeden Kevin De Bruyne'nin sakatlıktan sonraki dönüşü büyük takdir topladı. Otoritelerin sakatlık sonrası geri dönüşünün zor olacağını söylemesine rağmen pes etmeyen yıldız oyuncunun fizik gücü dikkatleri üzerine çekiyor.

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