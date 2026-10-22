Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler! Arda Güler golünü attı, Arda Turan Milano'da yıkıldı: Lizbon'da büyük sürpriz!

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında çarşamba akşamı oynanan 9 maçta 34 gol atıldı. Gecenin Türk futbolu açısından en sevindirici sonucu Fransa’dan geldi: Galatasaray, Lille deplasmanında iki kez geriye düştüğü maçı 4-2 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetini aldı. Münih’te Bayern ile Arsenal 2-2 berabere kaldı. Real Madrid, Arda Güler’in golüyle Leipzig’i 4-1 geçti. Manchester United ise İtalya’da Como karşısında 4-1'lik ağır bir yenilgi aldı.

FRANSA’DA ALTI GOLLÜ DÜELLO

Decathlon Arena’da Galatasaray maça hızlı başladı. Barış Alper Yılmaz’ın soldan yaptığı ortada top savunmadan sekti ve Yunus Akgün’ün önüne düştü. Milli oyuncunun 2. dakikadaki golüyle sarı kırmızılılar öne geçti. Lille’in cevabı 7. dakikada geldi. Alexsandro’nun savunma arkasına attığı uzun topta Sallai’nin ayağı kaydı, Soriba Diaoune de Uğurcan Çakır’la karşı karşıya kalıp skoru eşitledi.

dakikada hakem Obrenovic, Osimhen’in Berke Özer’le girdiği pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. VAR incelemesinin ardından karar iptal edildi. 39. dakikada Bakwa’nın şutunu Uğurcan çeldi, dönen topa Haraldsson’un pasıyla ulaşan Diaoune ikinci golünü attı ve Lille 2-1 öne geçti. Devre bitmeden 44. dakikada Sallai’nin ortasında yükselen Aleksey Batrakov kafayla skoru 2-2'ye getirdi.

BERKE ÖZER’İN TALİHSİZ GECESİ

İkinci yarıda oyun Galatasaray’ın kontrolüne geçti. 52. dakikada Gabriel Sara’nın kullandığı kornerde Lucas Torreira kafayı vurdu. Top, Lille kalesini koruyan milli file bekçisi Berke Özer’e çarparak ağlara gitti. UEFA golü Berke’nin kendi kalesine attığı gol olarak kaydetti. 61. dakikada Batrakov’un başlattığı kontra atakta Barış Alper’in pasıyla buluşan Victor Osimhen, ceza sahası çizgisinden çektiği şutla skoru 4-2'ye taşıdı.

MÜNİH’TE KANE YİNE ARSENAL’I BULDU

Allianz Arena’da Arsenal için gece kötü başladı. Bukayo Saka 10. dakikada sakatlanarak yerini Eberechi Eze’ye bıraktı. Maç sonunda Mikel Arteta, Saka’nın durumunun hiç iyi görünmediğini söyledi. Oyuna sonradan giren Eze, 25. dakikada Martin Odegaard’ın pasıyla İngiliz ekibini öne geçirdi. Başta ofsayt nedeniyle iptal edilen gol, VAR incelemesinin ardından geçerli sayıldı.

Bayern, 35. dakikada Harry Kane’in ara pasıyla Alphonso Davies’in golünü buldu. 61. dakikada Jurrien Timber’ın elle oynaması sonucu kazanılan penaltıyı Kane gole çevirdi. İngiliz golcünün Arsenal’a karşı 22 maçta attığı 16. gol olan bu vuruş, Kane’i Cristiano Ronaldo’nun ardından Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 10 maçta gol atan ikinci oyuncu yaptı.

ARDA GÜLER BERNABEU’DA PARLADI

Real Madrid, sahasında Leipzig’i 4-1 yenerek 3'te 3 yaptı. 43. dakikada Arda Güler’in şutunu kaleci Maarten Vandevoordt çeldi, dönen topu Bernardo Silva ağlara gönderdi. Portekizli yıldız, yaz transferinde geldiği kulübündeki ilk golünü attı. Milli futbolcu Arda, 52. dakikada Jude Bellingham’ın ortası ve Kylian Mbappe’nin kafayla indirmesinin ardından topu filelere gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

Maçın son bölümü golle geçti. 83. dakikada Yan Diomande’nin pasıyla Mbappe, Şampiyonlar Ligi’ndeki 73. golüne ulaştı. Leipzig 85. dakikada Tidiam Gomis ile farkı ikiye indirse de 87. dakikada Brahim Diaz’ın ortasında eski takımına karşı vole vuruşu yapan Diomande, son noktayı koydu. Kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Diomande, son 4 maçında 3. golünü kaydetti.

COMO’DA MANCHESTER UNITED ÇÖKTÜ

Cesc Fabregas’ın çalıştırdığı Como, Michael Carrick yönetimindeki Manchester United’ı 4-1 yendi. Nico Paz 2. dakikada Harry Maguire’ın verdiği boşlukta kıvrılan bir vuruşla topu üst köşeye gönderdi. İkinci yarıda 49. dakikada Paz’ın pasıyla Tasos Douvikas farkı ikiye çıkardı. 57. dakikada devre arasında oyuna giren Carlos Baleba’nın kendi yarı sahasındaki top kaybını değerlendiren Paz, ikinci golünü attı. 76. dakikada Jacobo Ramon kafayla skoru 4-0 yaptı. Amad Diallo’nun ortasında Joshua Zirkzee’nin 90+1'deki golü yalnızca skoru değiştirdi. 325 gün sonra ilk kez 11'de başlayan Matthijs de Ligt’in de zorlandığı maçta İngiliz ekibi tüm kulvarlarda 7 maçtır kazanamıyor.

ARDA TURAN’IN EKİBİ MİLANO’DA YIKILDI

Shakhtar Donetsk’in Türk teknik direktörü Arda Turan, Inter deplasmanından eli boş döndü. 69. dakikada Alessandro Bastoni, üç dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atıldı. Bastoni ilk sarıyı dördüncü hakeme itiraz ettiği için, ikinci sarıyı ise korner sırasında Ocheretko’yu yüzünden ittiği için gördü. Buna rağmen 10 kişi kalan Inter, 77. dakikada Henrikh Mkhitaryan’ın pasıyla Carlos Augusto’nun golünü buldu. Shakhtar’ın 79. dakikada Newerton ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Inter kalecisi Josep Martinez, 88. dakikada önce Newerton’un, ardından Matvienko’nun vuruşlarını kurtararak Cristian Chivu’nun ekibine turnuvadaki ilk galibiyetini getirdi.

LİZBON’DA LASK SÜRPRİZİ

Sporting, Avusturya ekibi LASK karşısında 4. dakikada öne geçti. Nestory Irankunda’ya yapılan faul sonrası VAR onayıyla verilen penaltıyı Luis Suarez gole çevirdi. Ancak LASK 14. dakikada Christoph Lang ile eşitliği buldu. İkinci yarıda kontra ataklarla Portekiz ekibini cezalandıran konuk takımda Sasa Kalajdzic 63, Krystof Danek 68. dakikada ağları sarstı. Suarez’in 89. dakikadaki ikinci golü yalnızca skoru 3-2 yaptı.

ASTON VILLA’NIN KUSURSUZ YÜRÜYÜŞÜ

Avrupa Ligi şampiyonu Aston Villa, Norveç ekibi Viking’i 3-1 yendi. 23. dakikada Ibrahim Mbaye’nin kornerinde Ross Barkley kafayla skoru açtı. 37. dakikada VAR incelemesi sonucu Alysson’a yapılan faul için verilen penaltıyı Emiliano Buendia gole çevirdi. Arjantinli oyuncu, Avrupa’da üst üste 4 maçta gol atan ilk Villa oyuncusu oldu. 62. dakikada Alysson’un ortası Henrik Heggheim’a çarpıp ağlara gitti. Viking’in tek golünü maçın sonlarında Peter Christiansen attı.

Unai Emery’nin ekibi, 2017-18'deki Manchester United’dan bu yana Şampiyonlar Ligi’ne 3'te 3 ile başlayan ilk Avrupa Ligi şampiyonu oldu. Villa, Avrupa’da sahasında oynadığı son 12 büyük maçın hepsini kazandı.

BRUGGE’DEN LENS’E GEÇİT YOK

Club Brugge, Fransız temsilcisi Lens’i 3-0 mağlup etti. İlk yarının son dakikalarında Hans Vanaken ev sahibini öne geçirdi. 50. dakikada Joaquin Seys’in şutu savunmadan sekerek ağlara gitti. 72. dakikada Carlos Forbs skoru belirledi. Thorgan Hazard’ın ilk yarıdaki şutu ve Felix Lemarechal ile Amadou Haidara’nın ikinci yarıdaki denemeleri Lens’in kayda değer fırsatları olarak kaldı.

SEVİLLA’DA ISCO FARK YARATTI

Real Betis, yaklaşık 70 bin taraftarın önünde oynadığı maçta Feyenoord’u 1-0 yendi. İlk yarıda Feyenoord kalecisi Timon Wellenreuther yerine kalede bulunan Ernst, Parrott’un ve Isco’nun vuruşlarında kurtarışlar yaptı. 59. dakikada Jeremiah St. Juste’nin ceza sahasında elle oynaması sonucu kazanılan penaltıyı Isco gole çevirdi. Manuel Pellegrini’nin öğrencileri, son bölümde Feyenoord baskısına karşı skoru korudu.