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Şampiyonlar Ligi'nde sahadaydı! Yıldız ismin evi soyuldu

Real Betis’in Porto karşısında kazandığı gecede Antony’nin sevinci yarım kaldı. Brezilyalı yıldız, maç sırasında evine hırsız girdiğini açıklarken yaşadığı öfke ve üzüntüyü dile getirdi. Ünlü futbolcunun ailesiyle ilgili sözleri ise dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi'nde sahadaydı! Yıldız ismin evi soyuldu
Cevdet Berker İşleyen

Real Betis'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Porto'yu 3-2 mağlup ettiği gecede, Brezilyalı yıldız Antony'nin evinden gelen haber gündeme damga vurdu. Karşılaşma sırasında evine hırsız girdiğini açıklayan futbolcu, yaşadığı olayın ardından duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

ANTONY'NİN EVİNE HIRSIZ GİRDİ

Şampiyonlar Ligi nde sahadaydı! Yıldız ismin evi soyuldu 1

Real Betis'in Porto karşısında elde ettiği galibiyetin sevincini gölgeleyen olay, Antony'nin evinde yaşandı. Brezilyalı futbolcu, mücadele devam ederken evinin soyulduğunu duyurdu.

Yaşananların kendisini derinden sarstığını belirten Antony, evinin ve özel yaşam alanının ihlal edilmesinden dolayı büyük üzüntü ve öfke duyduğunu ifade etti. Yıldız futbolcu için olayın en ağır tarafının maddi kayıptan ziyade ailesinin yaşadığı korku ve güven duygusunun zarar görmesi olduğu anlaşıldı.

"AİLEM İÇİN HER ŞEYE YENİDEN BAŞLARIM"

Şampiyonlar Ligi nde sahadaydı! Yıldız ismin evi soyuldu 2

Antony, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşadığı olayın kendisinde bıraktığı izleri anlattı. Ailesinin huzurunun ve mutluluğunun sahip olduğu bütün maddi değerlerden daha önemli olduğunu vurgulayan Brezilyalı oyuncu, yaşananlara rağmen geleceğe umutla baktığını belirtti.

ANTONY'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Bugün burada çok üzücü ve öfke verici bir durumu paylaşmak için bulunuyorum. Harika geçmesi beklenen bir gece, öfke ve hayal kırıklığına dönüştü. Evim soyuldu.

Evinize girildiğinde neler hissettiğinizi anlatmak zor. Bu kadar emek, çalışma ve özveriyle elde ettiğimiz her şeyin, her bir şeyi kazanmak için vermek zorunda kaldığımız mücadelelerden haberi bile olmayan biri tarafından alınıp götürüldüğünü bilmek çok zor.

Ancak en çok acı veren ve öfkelendiren şey yalnızca maddi kayıp değil. Kendimizi en güvende hissetmemiz gereken yerde yaşadığımız güvensizlik duygusu. Aileme bakmak ve böyle bir olayın geride bıraktığı korkuyu ve güvensizliği en çok sevdiğim insanların gözlerinde görmek.
Bütün bunların karşısında benim için bir şey daha da netleşti: Dünyada hiçbir maddi varlık, ailemin hayatından, huzurundan ve mutluluğundan daha değerli değildir.

Kaybettiğimiz her şeyi yeniden kazanabiliriz. Çalışmaya devam edeceğiz, hayallerimiz hâlâ canlı ve ilerleme isteğimiz hiç azalmadı.
Gerçekten önemli olan, ailemin gözlerinin içine bakabilmek ve bu zor anı aşmak için hâlâ birlikte, birlik içinde ve güçlü olduğumuzu bilmektir.
Öfke ve güvensizlik duygusu devam ediyor. Ancak en büyük zenginliğimizin hiçbir zaman evimizin içindeki maddi eşyalar değil, orayı gerçek bir yuva hâline getiren insanlar olduğu gerçeği de değişmiyor.

Çünkü sonuçta benim en büyük başarım hiçbir zaman satın alabildiğim şeyler değil, yanımda olan ailem oldu.
Ve onlar için gerekirse her şeye sıfırdan başlar, her şeyi kaç kez gerekiyorsa o kadar yeniden inşa ederim."

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Hırsız Real Betis son dakika şampiyonlar ligi
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