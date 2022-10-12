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Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı! Bunu yapabilen yalnızca 3. takım onlar oldu...

12.10.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarının 4. haftasında, 2 maç oynandı. B Grubu'ndaki mücadelede İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, 3 maçını da kazanan Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti. Golsüz sona eren maçın 82. dakikasında Club Brugge forması giyen Kamal Sowah kırmızı kart gördü. Grupta puanını 10'a çıkaran Club Brugge, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi. Gent'ten sonra bu başarıyı yakalayan ikinci Belçika takımı oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi başarı! Bunu yapabilen yalnızca 3. takım onlar oldu...

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki dördüncü hafta karşılaşmalarında tarihi bir olay yaşandı. Club Brugge, müthiş bir başarıya imza atarak tarihinde ilk kez gruplardan çıktı. Üstelik oynadıkları maçların hiçbirinde kalelerinde gol görmediler.

TARİHİ BAŞARI!

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Atletico Madrid, Leverkusen ve Porto'nun yer aldığı grupta Club Brugge favori olarak gösterilmiyordu. Gruba 3'te 3 yaparak başlayan Brugge, Atletico Madrid'e karşı deplasmanda elde edilen beraberlikle 10 puana ulaşıp zirvede yer alırlarken gruptan çıkmayı da garantilediler.

SON 16'YA ULAŞAN ÜÇÜNCÜ BELÇİKA TAKIMI

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Gruptan çıkmayı garantileyen Club Brugge, Belçikalı futbolu için de büyük bir olaya imza attı. 2000-01 Anderlecht ve 2015-16 Gent'ten sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmayı başaran üçüncü Belçika ekibi oldular. Atletico Madrid maçının ardından Brugge oyuncuları büyük bir sevinç yaşadı.


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