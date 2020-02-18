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Şampiyonlar Ligi'ne "İstanbul" temalı top

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 18.02.2020 14:12 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundan itibaren maçlarda İstanbul temalı top kullanılacak.

Şampiyonlar Ligi'ne "İstanbul" temalı top

UEFA'dan yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi son 16 turundan İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı 30 Mayıs'taki final maçına kadar organizasyonda "İstanbul 20" adlı meşin yuvarlağın kullanılacağı belirtildi.

Almanya merkezli spor markası adidas tarafından üretilen top, İstanbul'dan esinlenerek tasarlandı. İlhamını doğu ve batının birleştiği ev sahibi şehirden alan tasarım, Avrupa ve Asya'yı bir köprüyle birleştiren İstanbul haritasını sanatsal bir çizimle yansıtıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ünlü yıldızlarını da vurgulayan meşin yuvarlak, İstanbul'un derin sanat kültürüne dikkati çekiyor. Bu sanatsallık, yerleştirilen beyaz yıldızlarla ve kontrast yaratan şehir haritası çizimiyle anlatılıyor. Tasarımın merkezinde İstanbul Boğazı yer alıyor. "İstanbul 20" üzerindeki mor renk paleti ise doğudan batıya Boğaz'ın üzerinde batan güneşin tonlarından esinlenerek üretildi.

Son teknolojik gelişmelere göre üretilen top, yüksek performanslı yapısıyla öne çıkıyor. Dikişsiz dış yapıya sahip "İstanbul 20", panelleriyle güvenli bir kavrama hissine ve tam kontrole olanak sağlıyor.

(AA)

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Şampiyonlar Ligi istanbul

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