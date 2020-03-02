Şampiyonlardan Posbıyık’a ziyaret

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Belediyespor Kulübü’nde Zonguldak şampiyonu olan U14 ve U16 Erkek Basketbol takımları ile Türkiye şampiyonasında derece elde eden boks takımı sporcuları Kdz. Ereğli Belediye ve Belediyespor Kulüp Başkanı Halil Posbıyık’ı ziyaret ederek başarılarını paylaştı.

Kdz. Ereğli Belediyespor boks takımı sporcularından yıldız kızlarda olan +80 kiloda Türkiye ikincisi Şeydanur Taşgün ve 60 kiloda Türkiye üçüncüsü olan İrem Melek Yallı ile Gençlerde 56 kiloda Türkiye üçüncüsü olan İbrahim Karakuş da madalyaları ile birlikte başkan Posbıyık’ı ziyaret etti.

“Her zaman bir hedefiniz olsun”

Başkan Posbıyık ziyaretten son derece memnun olduğunu belirterek “Gençlerimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz. Sizleri ve size destek veren ailelerinizi, antrenörlerinizi kutluyorum. Belediyespor büyük bir sporcu yelpazesine sahip. Bütün branşlar da sporcularımız var. Elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Gençlerden iki şeyi her zaman istiyorum: birincisi her zaman bir hedeflerinin olması. Bir hedef belirleyip o hedef için çalışmaları. İkincisi ise demokratik kurallar çerçevesinde bulundukları ortamda yanlışlar gördüklerinde demokratik haklarını aramaları. Bunlar çok önemli. Sezon başında salon sporları ve futbol olmak üzere bütün branşlarımıza imkanlarımız dahilin de destek vermek için elimizden geleni yaptık.” Dedi.

“Başkan Posbıyık’a teşekkür”

Takım kaptanları da yaptıkları konuşmalarda Başkan Posbıyık’a verdiği destek için teşekkür ederken daha büyük başarılar elde etmek için ellerinden geleni yapacakları sözünü verdiler. Ziyarette takım antrenörlerinin yanı sıra Kdz. Ereğli Belediye Meclis üyeleri aynı zaman Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri Satılmış Yiğit ve Tarkan Atik ile aileler hazır bulundu.

