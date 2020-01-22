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  4. Şampiyonluk Muazzez Sümer’in

Şampiyonluk Muazzez Sümer’in

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 22.01.2020 15:36 | Son Güncelleme

Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kort tenisi müsabakalarında Diyarbakır şampiyonu oldu.Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonu ile düzenlenen okullar arası spor müsabakalarında mücadele eden Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kort tenisi branşında karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.Elde edilen başarının ardında Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tenis takımı, 4-8 Mart tarihleri arasında Mersin’de yapılacak Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında Diyarbakır’ı temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyonluk Muazzez Sümer’in

Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kort tenisi müsabakalarında Diyarbakır şampiyonu oldu.
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonu ile düzenlenen okullar arası spor müsabakalarında mücadele eden Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kort tenisi branşında karşılaştığı tüm rakiplerini yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.
Elde edilen başarının ardında Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tenis takımı, 4-8 Mart tarihleri arasında Mersin’de yapılacak Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarında Diyarbakır’ı temsil etme hakkı kazandı. Muazzez Sümer Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ufuk Yakut, elde edilen başarıdan dolayı tenis takımını tebrik ederek, Mersin’deki müsabakalarda da başarılı olacaklarına olan inancını dile getirdi. Yakut, “Müsabakalar zevkli ve çekişmeli geçti. Kızlarımız oldukça başarılı maçlar çıkararak şampiyonluğu bizlere kazandırdılar. Takımımızı tebrik ediyorum. Tabi işimiz ve hedeflerimiz bitmedi. Takımımızdan Türkiye Şampiyonası’nda çok şey bekliyoruz. Onlara inanıyoruz ve güveniyoruz. Diyarbakır’ımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir” dedi.

Şampiyonluk Muazzez Sümer’in

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