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Samsun-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

08.07.2022 18:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun-Ankara kara yolunda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

ÇORUM (AA) - Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek için yola çıkanlar, Ankara-Samsun kara yolu ile D-100 kara yolunun Çorum'un Osmancık ilçesindeki bölümünde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla vatandaşlar memleketlerine gitmek üzere yola çıktı.

Çok sayıda tatilcinin yola çıkmasıyla Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Çorum'da araç yoğunluğu oluştu.

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum kent merkezi içindeki bazı bölümlerinde zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinden geçen D-100 kara yolunda da sürücüler yoğunluk oluşturdu.

Polis ve jandarma ekipleri, Ankara-Samsun kara yolunun Çorum sınırlarındaki bölümü ile Osmancık'tan geçen D-100 kara yolunda denetimlerini artırdı.

Ekipler, dron destekli denetimlerde muhtemel kural ihlallerini incelerken, ulaşımda aksama yaşanmaması için tedbir aldı.

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Kurban Bayramı Çorum trafik yogunlugu

Çorum Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

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Sabah
05:10
Öğle
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İkindi
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Akşam
20:20
Yatsı
22:07
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER

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