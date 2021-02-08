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Samsun Barosu sağlıkta tercihini yaptı

08.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Samsun Barosu sağlıkta tercihini yaptı

Samsun Barosu ile Büyük Anadolu Hastaneleri arasında sağlık protokolü imzalandı.Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, Samsun Barosu Başkanı Avukat Pınar Gürsel Yıldıran ve Genel Sekreter Avukat Kutluhan Gökçe’ye Samsun’un sağlık gündemi ve Büyük Anadolu Hastaneleri’nin vermiş olduğu hizmetlere yönelik sohbet gerçekleşti.

Samsun Barosu ile Büyük Anadolu Hastaneleri arasında sağlık protokolü imzalandı.
Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, Samsun Barosu Başkanı Avukat Pınar Gürsel Yıldıran ve Genel Sekreter Avukat Kutluhan Gökçe’ye Samsun’un sağlık gündemi ve Büyük Anadolu Hastaneleri’nin vermiş olduğu hizmetlere yönelik sohbet gerçekleşti. Sohbet sonrası Samsun Barosu ile Büyük Anadolu Hastaneleri arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzaladı. Sözleşme ile birlikte baro çalışanları ve birinci yakınları hastanenin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanabilecekler.

“Otel konforunda sağlık hizmeti”
Kamu, kurum ve sivil toplum Kuruluşlarına ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, "Sağlıklı bir yaşam için yanınızdayız’ sloganını kendine ilke edinen Büyük Anadolu Hastaneleri sadece Samsun halkına değil, yurt içi ve dışından gelen misafirlerine sağlık hizmeti vermektedir. 24 yılda alanında kendini geliştiren, geliştikçe büyüyen yapısıyla, son teknolojik cihazlarla donanımlı, otel kalitesinde hizmetiyle hasta memnuniyeti ön planda tutarak huzur ve güven vermektedir. Bu anlamda bizleri tercih ettiğiniz için Samsun Barosu yönetimine ve üyelerine teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Yıldıran teşekkür etti
Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsun Barosu Başkanı Avukat Pınar Gürsel Yıldıran ise, "Büyük Anadolu Hastaneleri ile ‘kurumsal sağlık sözleşmesi’ imzaladık. Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen’e ve Kurumsal İlişkiler Uzmanları Hüseyin Zorlu’ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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