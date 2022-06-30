Samsun, Çankırı ve Amasya'da "Koruyucu Aile Günü" etkinliği düzenlendi

SAMSUN (AA) - Samsun, Çankırı ve Amasya'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Samsun'da İlkadım ilçesi Irmak Caddesi'nde bir araya gelen koruyucu aileler, Millet Bahçesi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe katılan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte 222 çocuğun koruyucu aile yanında kaldığını söyledi.

Koruyucu ailelerin çocuklara ev sahipliği yaptığını vurgulayan Dağlı, "Ailelerimiz çocuklarımıza kucaklarını açmış durumda. Koruyucu aile sisteminin çok mantıklı bir sistem olduğunu biliyoruz. Çocuklarımız ailelerini, aileler de çocukları benimsiyor. O nedenle koruyucu aile sayısının artırılmasını istiyoruz. Koruyucu ailenin artması için ilçelerde geniş çaplı çalışma yapacağız." dedi.

Yürüyüşe İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Ünal Kaya da katıldı.

- Çankırı

Çankırı'da Dedeler Köprüsü mevkisinde bir araya gelen koruyucu aileler, sivil toplum kuruşu üyeleri ve vatandaşlar, Karatekin Parkı'na kadar yürüdü.

Burada düzenlenen programda Konuşan Vali Abdullah Ayaz, devletin sosyal devlet ilkesinin tüm gereklerini yerine getirmek için büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Çankırı'da 8 ailede 10 çocuğun koruyucu aile modeli çerçevesinden koruma ve destek aldığını belirten Ayaz, "Devletimiz hiçbir vatandaşımızı koruma şemsiyesi dışında bırakmadan gayret göstermekte. Biz de mesai arkadaşlarımızla Çankırı'mızda yaşayan tüm vatandaşlarımızın hak ettiği her türlü hizmet ve desteği alması için gerekli gayreti göstermekteyiz. Bu model çerçevesinde çocuklarımıza ev sahipliği yaparak destek veren, onlara sıcak yuvasını açan ailelerimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Tahsin Yıldırım da koruyucu aile modelinin her çocuğun bir aile yanında büyümesini, yetişmesini, gelişmesini gerektirdiğini dile getirerek, "Çocuğun istemi dışında olan, tamamen ebeveynin sorumsuzluğu neticesinde kurum bakımına aldığımız çocuklarımızı aile sıcaklığına kavuşturmak için gerekli hassasiyeti göstermemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü o çocuk, aile içinde büyüdüğünde topluma kazandırılacak. Huzurlu toplumlar ancak huzurlu bireylerle mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

- Amasya

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından özel bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, protokol üyeleri, korucu aile ve çocuklarıyla yemek yedi.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı açıklamada, koruyucu aile olmanın önemine dikkati çekmek için etkinliğin düzenlendiğini söyledi.

Geleceğin teminatı çocukları düzgün yetiştirmek için korucu aile kavramının çok önemli olduğuna işaret eden Masatlı, "Bu önemli projenin en anlamlı yönü ise devlet koruması altındaki yavrularımızın sıcak aile ortamında yetişmesine imkan sağlamasıdır. Her ne kadar bu proje devletimizce hayata geçirilmişse de bu hikayenin asıl kahramanları, kalplerinde anne ve baba sevgisine ihtiyaç duyan evlatlarımıza kucak açan sizlersiniz. Sizler de hem dinimizce hem de köklü geleneklerimizce önem atfedilen bir konuda büyük duyarlılık sergileyerek, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yetişmesinde büyük katkılar sağlıyorsunuz." diye konuştu.

Programa Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı da katıldı.

