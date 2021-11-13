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Samsun merkezli "change" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

13.11.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun merkezli "change" operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen "change" operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların 4'ü, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ile İnterpol Daire Başkanlığı, otomobil hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatmış, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilere yönelik 9 Kasım'da Samsun merkezli İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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