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Samsun Valiliği: Düğün ve nişan törenlerinde ateşli silah kullananlara adli ve idari işlem yapılacak

25.06.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun Valiliği: Düğün ve nişan törenlerinde ateşli silah kullananlara adli ve idari işlem yapılacak

Samsun Valiliği, düğün ve nişan törenlerinde ateşli silah kullananlara adli ve idari işlem yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarının devletin asli görev ve sorumluluğu olduğu hatırlatıldı.

Ülke genelinde bayram, düğün, uğurlama ve spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskun mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Valiliğimizce kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi, bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesine yönelik tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ilimiz sınırları içinde yapılan düğün, nişan ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması durumunda sorumlular hakkında adli veya idari işlem yapılacaktır."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Zülkif Dağlı, düğün ve benzeri organizasyonlarda silah kullanımının önüne geçmek için tüm kolluk kuvvetlerinin sıkı denetim yapacağını vurgulayarak, genç çiftlerin en mutlu günlerinin en kötü günlerden biri haline gelmemesi için tüm vatandaşları çok daha duyarlı olmaya davet ederek, "Mutluluğa kurşun sıkmayın!" çağrısında bulundu.

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