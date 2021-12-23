Samsun Valisi Dağlı AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar, Vali Dağlı'yı makamında ziyaret ederek, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğraflarla ilgili bilgi verdi.

Fotoğrafları inceleyen Dağlı, haber kategorisinde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

