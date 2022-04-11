Samsun Yurt Savunma Sanayinin "Canik" markası Latin Amerika'da tanıtıldı

Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ "Canik" markasını, Latin Amerika'da sektörün en önemlilerinden Uluslararası Hava ve Uzay Fuarı'nda (The International Air and Space Fair/FIDAE) sergiledi.

Firmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden Canik, 5-10 Nisan'da Şili'nin başkenti Santiago'da bu yıl 21'incisi düzenlenen FIDAE'de, en yeni ürünlerini sektör temsilcilerine tanıttı.

İlk kez düzenlendiği 1980'den bu yana Latin Amerika bölgesinin en önemli savunma fuarlarından biri konumunda bulunan FIDAE'de Canik markasıyla, Şili başta olmak üzere bölge ülkeleriyle de iş birlikleri ve ihracata yönelik anlaşmalara imza atıldı.

- Gun Pod çözümü ve Canik M2F büyük ilgi gördü

Fuarda, Canik standını başta Şili ve tüm bölge ülkelerden olmak üzere 20'nin üzerinde delegasyon ziyaret etti. Fuarda entegrasyon devi UNIDEF tarafından geliştirilen silah podu (Gun Pod) çözümü ile yerli ve milli uçaksavar olarak tanımlanan Canik M2 QCB'nin daha yüksek atış hızına sahip gelişmiş versiyonu olan Canik M2F büyük ilgi gördü.

- "Savunmadaki gücümüzü gururla temsil ediyoruz"

SYS Dış Ticaret Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Didem Aral, "Türk savunma sanayisinin gücünü artırdığı ve dünyanın dört bir yanında adından söz ettirdiği bu dönemde Canik olarak biz de gelişmiş üretim ve Ar-Ge gücümüzle dünya pazarlarına yönelik büyük hedeflerimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Şu anda dünyanın dört kıtasında 68 ülkeye ihracat gerçekleştiren Canik markamız ile Türkiye ekonomisinin kalkınmışlık seviyesini daha ileri noktalara taşımak için üretim, ihracat ve inovasyon faaliyetlerimizi hızlandırdık." ifadesini kullandı.

Canik olarak savunma alanında dünya fuarlarında yer aldıklarına vurgu yapan Aral, şunları kaydetti:

"Şili, havacılık, uzay ve savunma sanayisine çok ciddi yatırımlar yapan bir ülke konumunda bulunuyor. Bu noktada Şili, Arjantin ve Brezilya başta olmak üzere Latin Amerika pazarı için FIDAE Fuarı'nda yer almak çok önemliydi. Burada yeni iş birliklerine imza atarak, hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Sırada Güney Afrika'da HUNTEX ve Filipinler'de ADAS fuarlarımız olacak. Yeni yol haritalarımızla Türkiye'nin dünyadaki bayrağını gururla dalgalandırmaya devam ediyoruz."

