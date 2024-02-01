Samsun’a 2023 yılında 504 milyon TL’lik orman yatırımı

Bölge müdürlüğünün Samsun’daki toplam proje sayısı 91. Bu projelerin 33’ü inşaat, 49’u orman, 3’ü hayvancılık ve 6’sı da diğer kamu hizmetlerini kapsıyor. Projelerin toplam tutarı 522,5 milyon TL. Bu projeler için 2023 yılında harcanan miktar ise 504 milyon 396 bin TL.

Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi kapsamında bakım programında yer alan 447 hektar alanın 385 hektar alanlık kısmında bakım çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca 155 hektar alanlık kısımda da erozyon kontrolü bakımı yapıldı. Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi çerçevesinde de toplam 2 milyon 237 bin 210 adet fidan üretilirken, 900 bin adet fidanının da bakımı tamamlandı. 134 değişik türde üretilen fidanları Türkiye’nin 81 vilayetindeki ormanlara gönderildi.

Orman Köylülerinin Kalkındırılması Destekleme Projesi ile süt sığırcılığı, traktörle üretim geliştirme, motorlu testere, arıcılık ve tambur projeleri çerçevesinde 131 aileye 8 milyon 869 bin TL’lik kredi desteği sağlandı.

Samsun’un Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanlık alanlarda envanteri yapılan sahalardan 2023’te yaklaşık 225 kilo trüf mantarı toplandı. İl genelinde 40 bin dekar kestane ormanında yaklaşık 400 ton üretim yapılırken, orman köylüsü bundan 2,4 milyon TL gelir sağladı.



